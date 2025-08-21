Nesreće

POŽAR U SELU MALOŠIŠTE: 11 vatrogasaca na terenu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 08. 2025. u 18:03

U SELU Malošište kod Doljevca danas oko 13.15 sati je izbio požar u blizini mosta na Južnoj Moravi.

ПОЖАР У СЕЛУ МАЛОШИШТЕ: 11 ватрогасаца на терену

Foto MUP

Na licu mesta vatru gasi 11 vatrogasaca sa šest vozila, rečeno je u Policijskoj upravi u Nišu.

Gori suva trava i nisko rastinje, a vatra nije zahvatila građevinske objekte i nema povređenih.

Meštani tog sela su i izjavi za TV Zona plus istakli da je požar bio oko dva metra visine i da se požar širio munjevitom brzinom.

Takođe, naveli su da se slična siutacija desila i pre dve godine, ali da ti požari nisu ništa nalik onima koji je danas izbio.

(Tanjug)

