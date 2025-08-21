POŽAR U SELU MALOŠIŠTE: 11 vatrogasaca na terenu
U SELU Malošište kod Doljevca danas oko 13.15 sati je izbio požar u blizini mosta na Južnoj Moravi.
Na licu mesta vatru gasi 11 vatrogasaca sa šest vozila, rečeno je u Policijskoj upravi u Nišu.
Gori suva trava i nisko rastinje, a vatra nije zahvatila građevinske objekte i nema povređenih.
Meštani tog sela su i izjavi za TV Zona plus istakli da je požar bio oko dva metra visine i da se požar širio munjevitom brzinom.
Takođe, naveli su da se slična siutacija desila i pre dve godine, ali da ti požari nisu ništa nalik onima koji je danas izbio.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
POŽAR ZATVORIO PRUGU: Železnički saobraćaj na deonici Preševo-državna granica u prekidu
18. 08. 2025. u 16:32
U POŽARU NASTRADAO MUŠKARAC: Vatrena stihija odnela život u okolini Lebana
21. 08. 2025. u 12:50
VATRA ZAHVATILA GROBOVE NA NOVOM GROBLjU
18. 08. 2025. u 00:08
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)