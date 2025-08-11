SAOBRAĆAJNA NESREĆA U RADNIČKOJ ULICI: Prešao preko "ostrva", pa završio u suprotnoj traci (VIDEO)
ZBOG nesreće stvaraju se manji zastoji na ovoj deonici puta.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Radničkoj ulici u Beogradu.
Danas oko 16 sati u Radničkoj ulici u Beogradu došlo je do teže saobraćajne nesreće, kada je automobil iz za sada nepoznatih razloga završio u suprotnoj traci.
Kako prenosi instagram stranica 192, za sada nije poznato stanje učesnika ove saobraćajne nesreće.
Kako se može videti na snimku koji je objavljen, automobil marke "reno", prešao je preko "ostrva" i prednji deo vozila je smrskan.
Na ovoj deonici puta stvaraju se manji zastoji.
