Nesreće

SAOBRAĆAJNA NESREĆA U RADNIČKOJ ULICI: Prešao preko "ostrva", pa završio u suprotnoj traci (VIDEO)

V.N.

11. 08. 2025. u 16:50

ZBOG nesreće stvaraju se manji zastoji na ovoj deonici puta.

САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ: Прешао преко острва, па завршио у супротној траци (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/192_rs

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Radničkoj ulici u Beogradu.

Danas oko 16 sati u Radničkoj ulici u Beogradu došlo je do teže saobraćajne nesreće, kada je automobil iz za sada nepoznatih razloga završio u suprotnoj traci.

Kako prenosi instagram stranica 192, za sada nije poznato stanje učesnika ove saobraćajne nesreće.

Kako se može videti na snimku koji je objavljen, automobil marke "reno", prešao je preko "ostrva" i prednji deo vozila je smrskan.

Na ovoj deonici puta stvaraju se manji zastoji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO BALKAN SE SMEJE USTAŠAMA: Hvalili se da su palili srpske zastave osvojene u tuči, a ovo je istina

CEO BALKAN SE SMEJE USTAŠAMA: Hvalili se da su palili srpske zastave osvojene u tuči, a ovo je istina