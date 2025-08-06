Nesreće

ODUZETO JEDNO VOZILO: Policija reagovala u Novom Sadu zbog buke i remećenja javnog reda i mira nepropisnom vožnjom

Ljiljana Preradović

06. 08. 2025. u 18:49

SAOBRAĆAJNA policija u Novom Sadu, pronašla dva vozača koji su, na Limanu, nepropisnom vožnjom pravili buku i remetili javni red i mir. Oni su sankcionisani, u skladu sa zakonima o javnom redu i miru i bezbednosti saobraćaja na putevima, a jedno od dva vozila je privremeno oduzeto.

ОДУЗЕТО ЈЕДНО ВОЗИЛО: Полиција реаговала у Новом Саду због буке и ремећења јавног реда и мира непрописном вожњом

G.Šljivić

Policijska uprava u Novom Sadu je, 5. avgusta, na područku Južnobačkog okruga, otrkila i sankcionisalaukupno 391 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na ovom području, iz aobraćaja je isključeno 14 vozača i sedam vozila, a zadržana su dva vozača, jedan jer je vozio pod dejstvom alkohola,a drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.

U   protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga,  dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba  zadobila teške, a 11 lake  telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a jedna lakše povređena.

 

 

