ODUZETO JEDNO VOZILO: Policija reagovala u Novom Sadu zbog buke i remećenja javnog reda i mira nepropisnom vožnjom
SAOBRAĆAJNA policija u Novom Sadu, pronašla dva vozača koji su, na Limanu, nepropisnom vožnjom pravili buku i remetili javni red i mir. Oni su sankcionisani, u skladu sa zakonima o javnom redu i miru i bezbednosti saobraćaja na putevima, a jedno od dva vozila je privremeno oduzeto.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 5. avgusta, na područku Južnobačkog okruga, otrkila i sankcionisalaukupno 391 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na ovom području, iz aobraćaja je isključeno 14 vozača i sedam vozila, a zadržana su dva vozača, jedan jer je vozio pod dejstvom alkohola,a drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 11 lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a jedna lakše povređena.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
