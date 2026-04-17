Eksplozija probudila Vranjance: Bomba ispod automobila MMA borca (VIDEO)

U ulici Đure Jakšića kod Mačkine česme u užem centru VraNja u ranim jutarnjim satima začula se eksplozija koja je uznemirila Vrawance u centru grada.

Reč je o eksplozivnoj napravi koja je po svemu sudeći postavljena ispod prednjeg dela automobila čiji vlasnik je poznati MM borac M. Kostić iz Vranja.

Automobil je bio parkiran ispred kuće gde živi kao podstanar.

U Višem javnom tužilaštvu u Vranju kažu da je ih je policija obavestila da je eksplodirala naprava, postavljena u predelu prednje leve strane putničkog motornog vozila marke „Pasat" vlasništva K. M. iz Vranja.

Nema povređenih lica, dok na vozilu ima oštećenja u predelu prednjeg levog krila i ispod motora. Naloženo je policiji da izvrše uviđaj lica mesta, obezbede tragove, utvrde o kojoj se eksplozivnoj napravi radi i eventualno uzmu video zapise sa nadzornih kamera u blizini, a u sve u cilju utvrđivanja krivičnih dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 4. KZ i Izazivanje opšte opasnosti iz čl. 278. st. 1. KZ.