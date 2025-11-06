UHAPŠEN UBICA IZ PEČENJEVCA: Sumnjiči se da je ubio ženu, pa telo stavio u zamrzivač
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada pronašli su D. D. (43) iz Pečenjevca, osumnjičenog da je izvršio krivično delo teško ubistvo.
On se sumnjiči da je 2. novembra, u kući u Pečenjevcu, usmrtiotridesetšestogodišnju ženu, a zatim se udaljio.Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, bitisproveden u Više javno tužilaštvo u Leskovcu.
Podsetimo, mesto Pečenjevce kod Leskovca zavijeno je u crno nakon što je policija otkrila telo Katarine Gligorijević, koje je pronađeno skriveno u zamrzivaču. Za njeno teško ubistvo osumnjičen je vanbračni partner, Dalibor Demirović.
U trenutku bega, Demirović se navodno nalazio u kućnom zatvoru sa nanogvicom, zbog izvršenja drugog krivičnog dela. On je navodno skinuo nanogvicu i odvezao se u nepoznatom pravcu crvenim automobilom. Policija je hitno pokrenula intenzivnu potragu, u koju su bili uključeni brojni meštani i snage MUP, apelujući na građane za pomoć. Na kućni zatvor je osuđen zbog ometanja službenog lica u vršenju službene radnje, tako što je napao policajca, bacivši na njega ogradu terase.
- Navodno je na policajca pala ograda, nije je on bacio. Međutim, u to niko ne veruje, pa ni sud. On je tresao ogradu. Takođe, to nije prvi policajac kog je povredio - ispričali su meštani u danu nakon ubistva.
