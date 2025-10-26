PROŠIRENA ISTRAGA ZA TEŠKO RANJAVANJE U PANČEVU: Uhapšen osumnjičeni,koji je pucao u Jožefa Biska
Uhapšen je M.L. (39) iz Aranđelovca i protiv njega se vodi istraga da je direktni izvršilac pokušaja ubistva, kao i zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja.
Njemu je doređen pritvor do mesec dana. Povređeni Jožef B. i dalje je u bolnici u teškom stanju.
U ovom trenutku istraga se vodi protiv troje osumnjičenih, od kojih je jedna žena. U naredbi se navodi da se M.L. stavlja na teret da je tog dana oko 4.15 sati, na ulazu u kuće u pančevačkoj Ulici Maksima Gorkog, ispalio više metaka u Jožefa B. i naneo mu teške telesne povrede opasne po život.
Dan kasnije, na teritoriji Stare Pazove, policija je uhapsila Sinišu M. (31), kao i jednu ženu zbog sumnje da mu je pomagala posle izvršenog krivičnog dela. Sumnjalo se da je oružje iz kog je pucano završilo kod njega, a on ga potom predao, za sada, neimenovanoj osobi u Surčinu.
Kako su "Novosti" pisale Siniša M. je državljanin BiH i živi na Palama, a u Pančevu je pre izvršenja krivičnog dela boravio u iznajmljenom stanu. Nadimci su mu Boske i Marko. On je u pritvoru od dana hapšenja.
Sumnja se da je oružani napad izvršen tako što je jedan od osumnjičenih rano ujutru jako lupao na vrata kuće u Pančevu, gde je Bisak, koji je inače iz Starčeva, boravio sa devojkom i vikao da traži Mariju. Kada je Bisak odgovorio da tu nema nikakve Marije i otvorio ulazna vrata, okrivljeni M.L. mu je pucao u glavu i telo iz pištolja kalibra 9 mm. Kada je ranjeni čovek pao, ispucao je u njega još 11 metaka. Nakon toga je pobegao.
Bisak je sa teškim povredama opasnim po život dovežen u bolnicu u Pančevu na hirurgiju, a odatle je prevezen u Urgentni centar u Beogradu, gde je operisan nekoliko sati i gde se i dalje nalazi u teškom zdravstvenom stanju. On je, inače, i teško bolestan i leči se od karcinoma.
Siniša M. je, posle pucnjave, pobegao u Novu Pazovu, gde je prema nezvaničnim informacijama iznajmio apartman da se skloni od policijske potrage. Osim njega policija je privela i devojku M. Š. (24), koja se sumnjiči za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i da je Sinišu M. 7. jula popodne svojim autom prevezla iz Nove Pazove do Surčina.
