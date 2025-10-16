MUŠKARAC BRUTALNO PRETUČEN U SMEDEREVU: Jedan nasrnuo na njega sekirom, drugi ga udarao čekićem u glavu
BRUTALNA tuča dogodila se sinoć ispred jednog poznatog ugostiteljksog objekta u Proleterskoj ulici u Smederevu, u kojoj je teško povređen pedesetogodišnji muškarac.
Kako se saznaje, tuča je izbila između D. P. (52), M. M. (50) i NN muškarca, iz za sada nepoznatih razloga, prilikom čega je D. P. više puta pokušao da udari sekirom M. M. Tokom fizičkog obračuna nepoznati muškarac je, prema izjavama svedoka, drvenom drškom od čekića više puta udario nesrećnog čoveka u glavu.
Od zadobijenih udaraca, M. M. je u teškom stanju prevezen u bolnicu gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede u vidu preloma lobanje.
Policija je ubrzo po dolasku na lice mesta uhapsila D. P., kome je određeno zadržavanje i protiv koga će biti podneta krivična prijava za krivično delo nasilničko ponašanje i krivično delo teška telesna povreda.
U toku je identifikacija i potraga za drugim učesnikom u tuči, koji je nakon incidenta pobegao u nepoznatom pravcu.
Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.
(Telegraf)
Preporučujemo
TRAŽILI MU 2.000 EVRA, OTELI GA I TUKLI PALICAMA: Jezivo nasilje u Kragujevcu
09. 10. 2025. u 18:54
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)