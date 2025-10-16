Hapšenja i istraga

MUŠKARAC BRUTALNO PRETUČEN U SMEDEREVU: Jedan nasrnuo na njega sekirom, drugi ga udarao čekićem u glavu

В. Н.

16. 10. 2025. u 10:18

BRUTALNA tuča dogodila se sinoć ispred jednog poznatog ugostiteljksog objekta u Proleterskoj ulici u Smederevu, u kojoj je teško povređen pedesetogodišnji muškarac.

МУШКАРАЦ БРУТАЛНО ПРЕТУЧЕН У СМЕДЕРЕВУ: Један насрнуо на њега секиром, други га ударао чекићем у главу

Foto: D. Balšić

Kako se saznaje, tuča je izbila između D. P. (52), M. M. (50) i NN muškarca, iz za sada nepoznatih razloga, prilikom čega je D. P. više puta pokušao da udari sekirom M. M. Tokom fizičkog obračuna nepoznati muškarac je, prema izjavama svedoka, drvenom drškom od čekića više puta udario nesrećnog čoveka u glavu.

Od zadobijenih udaraca, M. M. je u teškom stanju prevezen u bolnicu gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede u vidu preloma lobanje.

Policija je ubrzo po dolasku na lice mesta uhapsila D. P., kome je određeno zadržavanje i protiv koga će biti podneta krivična prijava za krivično delo nasilničko ponašanje i krivično delo teška telesna povreda.

U toku je identifikacija i potraga za drugim učesnikom u tuči, koji je nakon incidenta pobegao u nepoznatom pravcu.

Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

(Telegraf)

