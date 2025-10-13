Hapšenja i istraga

SEDMORO ZAVRŠILO IZA REŠETAKA ZBOG DROGE I ALKOHOLA: Među njima i devojka koja je izazvala udes

В.Н.

13. 10. 2025. u 16:37

BORSKA policija je sankcionisala pet vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnoh supstanci, a dvoje zbog vožnje pod dejstvom alkohola na području Bora, Negotina i Majdanpeka.

СЕДМОРО ЗАВРШИЛО ИЗА РЕШЕТАКА ЗБОГ ДРОГЕ И АЛКОХОЛА: Међу њима и девојка која је изазвала удес

Foto SK

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Negotinu i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja sedmoricu vozača, petoricu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i dvojicu pod dejstvom alohola.

Policija u Boru zaustavila je dvadesetšestogodišnjeg vozača automobila BMW koji je vozio pod dejstvom amfetamina.

- Kod vozača je pronađena manja količina marihuane, pa će po nalogu nadležnog tužilaštva protiv njega biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga - sapštili su iz Policijske uprave Bor.

Saobraćajne patrole, takođe u Boru, isključile su iz saobraćaja i dvadesetčetvorogodišnjeg vozača "audija" koji je vozio pod dejstvom kokaina i četrdesettrogodišnjeg vozača "škode" koji je vozilom upravljao sa 1,47 promila alkohola u organizmu.

U Negotinu dvadesetšestogodišnji vozač "pasata" je, upravljajući sa 1,25 promila alkohola u organizmu, izgubio kontrolu nad automobilom i udario u parkirano vozilo "volvo", dok je dvadesetdvogodišnjakinja, vozeći BMW pod dejstvom kanabisa, prilikom preticanja udarila u bočnu stranu kamiona kojim je upravljao četrdesetpetogodišnji muškarac, koji je išao iz suprotnog pravca.

- U ovim saobraćajnim nezgodama niko nije povređen - dodali su iz borske policije.

Takođe, u Negotinu, policija je zaustavila tridesetogodišnjeg vozača "mercedesa" koji je vozio pod dejstvom kanabisa, a u Majdanpeku četrdesetčetvorogodišnjeg vozača "škode" pod dejstvom kanabisa.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

(Kurir)

