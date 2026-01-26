STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U ŽELEZNIKU: Hitna pomoć zatekla dramatične scene
U BEOGRADSKOM naselju Železnik, u Ulici Lole Ribara kod broja 7, rano jutros dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više vozila.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, ima više povređenih osoba koje su zadobile teške telesne povrede u vidu preloma.
Na mesto nesreće su odmah po pozivu upućena tri vozila Hitne pomoći. Lekarske ekipe su na licu mesta zatekle dramatične scene, a zbog težine povreda – prvenstveno preloma ekstremiteta i grudnog koša - povređeni su hitno transportovani u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i operativne zahvate.
Vatrogasci sekli lim da dođu do povređenih
Sila udara bila je tolika da su vozila potpuno smrskana, pa se pretpostavlja da su vatrogasne jedinice morale da koriste specijalne alate kako bi izvukle povređene iz olupina. Stanovnici okolnih zgrada navode da ih je probudio stravičan prasak, a prizori smrskanih metala i medicinskih radnika koji ukazuju pomoć na samom kolovozu svedoče o ozbiljnosti udesa.
Saobraćajni kolaps u ranim jutarnjim satima
Policija je blokirala ovaj deo Ulice Lole Ribara, što je izazvalo pravi saobraćajni kolaps u Železniku tokom jutarnjeg špica.
Uviđaj u toku
Pripadnici saobraćajne policije vrše detaljan uviđaj kako bi se utvrdilo da li je uzrok nesreće neprilagođena brzina, klizav kolovoz ili treći faktor. Više informacija o stanju povređenih očekuje se u narednim satima nakon zvaničnog izveštaja iz bolnice.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO:
NEMAČKI DRŽAVLjANIN DIVLjAO AUTO-PUTEM: BMW jurio 239 km/h kod Rume
Preporučujemo
POVREĐENE DVE ŽENE U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI NA ZVEZDARI: Hitna pomoć odmah reagovala
26. 01. 2026. u 07:17
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Teška saobraćajna nesreća, ima poginulih
25. 01. 2026. u 21:55
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Teška saobraćajna nesreća na auto-putu
25. 01. 2026. u 18:36
SLETEO AUTOMOBILOM U NERETVU: Hitne službe izvukle telo iz vozila
25. 01. 2026. u 17:38
"TRAMP TAMO DA IZBACI 1000 VOJNIKA NA OSTRVO, NIKO MU SE NEĆE SUPROSTAVITI" Vučić o Grenlandu - Kada pitam a kako Kosovo, svi spuste glavu!
GOVOREĆI jutros u emisiji "Jutro" na Televiziji Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dotakao se i licemerja međunarodne zajednice kada je u pitanju odnos koji sada imaju po pitanju Grenlanda i onaj koji su nekada imali po pitanju Kosova i Metohije.
25. 01. 2026. u 13:20
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
DEVALVIRALA JE JUTARNjI Kolega oštro o Jovani: "Imam problem što radi na nacionalnoj televiziji"
VODITELj Ognjen Nestorović bez ulepšavanja i zadrške progovorio je o svom odnosu sa Jovanom Jeremić, koleginicom koja danas radi u medijskoj kući u kojoj je on nekada gradio svoju novinarsku i voditeljsku karijeru.
25. 01. 2026. u 20:42
Komentari (0)