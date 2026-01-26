IMA MRTVIH U STRAVIČNOM POŽARU U GRČKOJ: Gori poznata fabrika, veliki broj povređenih, ima i nestalih (VIDEO)
Tri osobe stradale su u velikom požaru koji je izbio u ranim jutarnjim satima u poznatoj fabrici keksa Violanta u Trikali u Grčkoj.
Prema navodima Vatrogasne službe, požar je izbio jutros nešto pre 4 sata i zahvatio je jedno krilo fabrike.
Prema informacijama, u tom krilu nalazilo se 11 osoba. Šest je sa povredama prevezeno u bolnicu, dok se pet vodilo kao nestalo. Ubrzo je, nažalost, stigla informacija, da su pronađena tri beživotna tela.
U bolnicu je prevezen i jedan vatrogasac. Požar je, prema pisanju portala trikalaola.gr, izbio nakon snažne eksplozije, dok se deo postrojenja urušio.
Eksplozija je bila toliko jaka da se čula u gradu, ali i na veoma velikoj udaljenosti u okolnim selima, gde su zveckala stakla na prozorima. Prema rečima zaposlenog na mestu gde je izbio požar, nije bilo rezervoara za tečni naftni gas.
Zbog požara, policija je zatvorila ulicu koja vodi ka fabrici, dok je saobraćaj preusmeren preko sela, kako bi se olakšao rad spasilačkih ekipa i obezbedila bezbednost građana i zaposlenih.
Na terenu interveniše 40 vatrogasaca sa 15 vozila.
(Telegraf)
