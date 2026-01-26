TAČNO U 9 ČASOVA Predsednik Vučić govori o najvažnijim temama
Predsednik Vučić u 9 časova govori o aktuelnim i najvažnijim temama za građane Srbije
Posle sednice Vlade posvećene strateškim pitanjima, učešća na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, ali i promena u energetskom sektoru i vlasničkoj strukturi NIS-a, gost "Jutra na Blic" je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsednik Vučić govoriće o aktuelnim i najvažnijim temama za građane u 9 časova.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas članove vaterpolo reprezentacije Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Preporučujemo
BRNABIĆ ČESTITALA VATERPOLISTIMA: Hvala vam za svu radost koju ste doneli našem narodu
25. 01. 2026. u 22:34
"TRAMP TAMO DA IZBACI 1000 VOJNIKA NA OSTRVO, NIKO MU SE NEĆE SUPROSTAVITI" Vučić o Grenlandu - Kada pitam a kako Kosovo, svi spuste glavu!
GOVOREĆI jutros u emisiji "Jutro" na Televiziji Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dotakao se i licemerja međunarodne zajednice kada je u pitanju odnos koji sada imaju po pitanju Grenlanda i onaj koji su nekada imali po pitanju Kosova i Metohije.
25. 01. 2026. u 13:20
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
DEVALVIRALA JE JUTARNjI Kolega oštro o Jovani: "Imam problem što radi na nacionalnoj televiziji"
VODITELj Ognjen Nestorović bez ulepšavanja i zadrške progovorio je o svom odnosu sa Jovanom Jeremić, koleginicom koja danas radi u medijskoj kući u kojoj je on nekada gradio svoju novinarsku i voditeljsku karijeru.
25. 01. 2026. u 20:42
Komentari (0)