TAČNO U 9 ČASOVA Predsednik Vučić govori o najvažnijim temama

Predsednik Vučić u 9 časova govori o aktuelnim i najvažnijim temama za građane Srbije

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

Posle sednice Vlade posvećene strateškim pitanjima, učešća na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, ali i promena u energetskom sektoru i vlasničkoj strukturi NIS-a, gost "Jutra na Blic" je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić govoriće o aktuelnim i najvažnijim temama za građane u 9 časova.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas članove vaterpolo reprezentacije Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.