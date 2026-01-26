Politika

TAČNO U 9 ČASOVA Predsednik Vučić govori o najvažnijim temama

В.Н.

26. 01. 2026. u 07:49

Predsednik Vučić u 9 časova govori o aktuelnim i najvažnijim temama za građane Srbije

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

Posle sednice Vlade posvećene strateškim pitanjima, učešća na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, ali i promena u energetskom sektoru i vlasničkoj strukturi NIS-a, gost "Jutra na Blic" je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić govoriće o aktuelnim i najvažnijim temama za građane u 9 časova.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas članove vaterpolo reprezentacije Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu. 

