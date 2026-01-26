RASTE BROJ MRTVIH U ZIMSKOJ OLUJI U SAD: Bez struje više od 860.000 domačinstava, otkazano više od 12.000 letova
ZIMSKA oluja koja je zahvatila veći deo Sjedinjenih Američkih Država odnela je do sada najmanje sedam života, bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su danas zvaničnici.
Tenesi je prijavio tri smrtna slučaja povezana sa vremenskim uslovima, dve osobe su poginule u Luizijani, jedna u Teksasu i jedna u Kanzasu, prema podacima lokalnih zvaničnika koje prenosi NBC njuz.
Pod upozorenjem na opasnu hladnoću se i dalje nalazi oko 185 miliona u većem delu centralnog i istočnog dela SAD, a temperature su u nekim delovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule.
Periodi jakog snega, susnežice i ledene kiše nastaviće se širom severoistoka i danas a prema vremenskoj prognozi udari snežne oluje završiće se sutra.
Za neka područja na jugu SAD proglašena je opasnost od jakih vremenskih nepogoda večeras, a na snazi je upozorenje na tornado za delove Alabame, Džordžije i Floride.
U područjima pogođenim zemskom olujom, više od 860.000 korisnika je bez struje. Ledena kiša padala je u delovima Džordžije, preko Severne i Južne Karoline i srednjoatlantskog regiona, sa jakim snegom u dolini Ohaja i na severoistoku.
Zbog oluje otkazano je više od 12.000 letova koji su bili planirani za danas.
(Tanjug)
