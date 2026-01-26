Svet

RASTE BROJ MRTVIH U ZIMSKOJ OLUJI U SAD: Bez struje više od 860.000 domačinstava, otkazano više od 12.000 letova

26. 01. 2026. u 08:01

ZIMSKA oluja koja je zahvatila veći deo Sjedinjenih Američkih Država odnela je do sada najmanje sedam života, bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su danas zvaničnici.

РАСТЕ БРОЈ МРТВИХ У ЗИМСКОЈ ОЛУЈИ У САД: Без струје више од 860.000 домачинстава, отказано више од 12.000 летова

Foto:Tanjug/AP

Tenesi je prijavio tri smrtna slučaja povezana sa vremenskim uslovima, dve osobe su poginule u Luizijani, jedna u Teksasu i jedna u Kanzasu, prema podacima lokalnih zvaničnika koje prenosi NBC njuz.

Pod upozorenjem na opasnu hladnoću se i dalje nalazi oko 185 miliona u većem delu centralnog i istočnog dela SAD, a temperature su u nekim delovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule.

Periodi jakog snega, susnežice i ledene kiše nastaviće se širom severoistoka i danas a prema vremenskoj prognozi udari snežne oluje završiće se sutra.

Za neka područja na jugu SAD proglašena je opasnost od jakih vremenskih nepogoda večeras, a na snazi je upozorenje na tornado za delove Alabame, Džordžije i Floride.

U područjima pogođenim zemskom olujom, više od 860.000 korisnika je bez struje. Ledena kiša padala je u delovima Džordžije, preko Severne i Južne Karoline i srednjoatlantskog regiona, sa jakim snegom u dolini Ohaja i na severoistoku.

Zbog oluje otkazano je više od 12.000 letova koji su bili planirani za danas.

(Tanjug)

