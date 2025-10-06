Hapšenja i istraga

ZA VOLANOM BEZ VOZAČKE DOZVOLE I POD DEJSTVOM MARIHUANE, PRIVREMENO MU ODUZET AUTO:Vozaču u Subotici određeno zadržavanje zadržavanje

Ljiljana Preradović

06. 10. 2025. u 08:59

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici isključili iz saobraćaja B. R. (22) zbog učinjenih težih saobraćajnih prekršaja.

G.Šljivić

Saobraćajna policija je sinoć, na periferiji Subotice, zaustavila B. R. i utvrdila da upravlja ,,renoom'' bez vozačke dozvole i pod dejstvom marihuane.

Daljom kontrolom utvrđeno je da ga je u poslednje dve godine, Prekršajni sud pravnosnažno osudio zbog dva teža prekršaja i njemu je u skladu sa novom merom iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, privremeno oduzet automobil.

Vozaču je određeno zadržavanje i biće sproveden u Prekršajni sud u Subotici.

