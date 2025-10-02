Hapšenja i istraga

POLICIJA U BEOGRADU TRAGA ZA TROJICOM NAPADAČA: Ruski državljanin uboden nožem na stanici

02. 10. 2025. u 16:03

JEZIV napad i razbojništvo dogodilo se u noći između nedelje i ponedeljka oko 2 sata ujutru, a napadnut je ruski državljanin R. A. (23), koji ima prijavljeno boravište u Srbiji.

Mladić je stajao na stanici kada su mu prišla trojica nepoznatih mladića. Isprva su ga, kako je oštećeni naveo, nešto pitali, ali dok su ga zagovarali jedan od njih mu je iz džepa izvukao novčanik sa svim dokumentima. Drugi mladić je izvukao nož i njime ga uboo u nogu, dok ga je treći udario pesnicom, prenose mediji.

Njemu je razbojnici uzeli 2.000 evra.

Povređeni ruski državljanin je prevezen u Urgentni centar, gde mu je sanirana povreda, a očekuje se da donese lekarsku potvrdu o povredama u Policijsku stanicu Savski venac kako bi protiv NN lica bila podneta krivična prijava.

Svedoci sa lica mesta tvrde da je u pitanju nasumičan napad, kao i da su u napadači mlađi muškarci.

O svemu je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a policija intenzivno traga za trojicom napadača.

Istraga koja bi trebalo da rasvetli sve detalje ovog slučaja je u toku, a utvrdiće da li je R. A. nasumično napadnut ili su ga napadači targetirali zbog toga što je stranac.

