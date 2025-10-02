Hapšenja i istraga

SVA DECA BEZBEDNA: Nekoliko škola na teritoriji PU Kraljevo dobilo poruke o postavljenoj bombi

Goran Ćirović

02. 10. 2025. u 12:01

Nekoliko škola u Kraljevu, Raški i Vrnjačkoj Banji, odnsno na teritoriji Policijske uprave Kraljevo, dobile su jutros mejl poruke sa nepoznate adrese o postavljenoj bombi.

G.Šljivić (arhiva)

Odmah nakon što su poruke primećene, škole su evakuisale đake i zaposlene i obavestile policiju čiji pripadnici sprovode kontra-diverzione preglede. Kako saznajemo, tamo gde su pregledi završeni utvrđeno je da su dojave lažne, a očekuje se isti epilog u još par obrazovnih ustanova u kojima je postupak u toku.

