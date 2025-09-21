PREDAO SE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U ZEMUNU: Aleksa sam ušetao u policijsku stanicu
ALEKSA I. (24) osumnjičen je za ubistvo u Zemunu.
Navodno, osumnjičeni za ubistvo u Zemunu se predao u policijskoj stanici i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je zadržavanje.
Podsetimo, telo je pronađeno na podu kuće.
Muškarac koji je zatečen u kući u Zemunu, prema nezvaničnim saznanjima, tvrdi da je mladića ubio šurak.
Uviđaj o ubistvu je u toku, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.
Za sada, reč je o NN licu, a sumnja se da je reč o mladiću (25).
Na licu mesta je forenzika i policija.
(Kurir)
