Hapšenja i istraga

VOZIO POD DEJSTVOM KANABISA: drugi vozač odbio podrvrgavanju testu na narkotike

Zorica Gligorijević

18. 09. 2025. u 13:15

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini zadržali su dvojicu vozača - jednog koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i drugog koji je odbio da se podvrgne testu na narkotike.

ВОЗИО ПОД ДЕЈСТВОМ КАНАБИСА: други возач одбио подрвргавању тесту на наркотике

Foto:Z.Gligorijević

Saobraćajna policija u Svilajncu isključila je iz saobraćaja dvadesettrogodišnjeg vozača „folksvagena“ koji je vozio pod dejstvom kanabisa, a u Ćupriji tridesetogodišnjeg državljanina Hrvatske koji je, bez vozačke dozvole, vozio „lančiju“ i odbio testiranje na psihoaktivne supstance, saopštila je Informativna služba PU Jagodina.

Protiv vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.


 

