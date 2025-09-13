TURČIN NOŽEM IZBO MUŠKARCA: Nakon krvave drame na Zvezdari tužilaštvo traži pritvor

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Republike Turske Adem Y. (23) zbog postojanja osnovane sumnje da je 11. septembra 2025. godine na teritoriji GO Zvezdara pokušao da liši života državljanina Republike Kirgistan Z.A.E.

Foto: Shutterstock

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Ademu Y. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Pokušaj ubistva.

Postoji osnovana sumnja da se Adem Y. 11. septembra oko 1:30 u društvu sa još četiri državljanina Republike Turske u ulici Nikole Doksata, na Zvezdari, našao sa petoricom državljana Rerpublike Kirgistan, među kojima je bio i oštećeni Z.A.E, gde je najpre došlo do rasprave i svađe, a zatim i do razmene udaraca i guranja.

Nakon toga je, kako se sumnja, Adem Y. izvadio nož i krenuo prema oštećenom koji se pomerao unazad, ali mu je osumnjičeni prišao i zadao mu ubod nožem u predelu gornjeg dela abdomena, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život.

(Blic)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja