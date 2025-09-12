APEL MUP SRBIJE: Javite se ako vas je ovaj muškarac prevario

Pripadnici Službe za suzbijanje kriminala UKP MUP Srbije i Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uhapsili su I. S. (31) iz Bačke Palanke.

Z. Grumić

On se sumnjiči da je izvršio više krivičnih dela prevara.

Sumnja se da je on, u avgustu i septembru ove godine, nakon objavljene konačne rang liste, mobilnim telefonom kontaktirao više preduzetnika, pravnih lica i zadruga koji su učestvovali na Trećem javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Projekta Konkurentna poljoprivreda Srbije, finansiranog na osnovu Sporazuma o savezu između Svetske banke i Ministarstva finansija, a čiji je korisnik Ministarstvo poljoprivrede, i lažno se predstavljao kao radnik Uprave za agrarna plaćanja, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

On je potom, kako se sumnja, od oštećenih zahtevao novac u iznosu od 10.000 evra, kako bi im nakon obezbeđenih dodatnih sredstava u projektu, omogućio da dobiju dodatna bespovratna sredstva.

I. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Sumnja se da je broj oštećenih veći, pa policija poziva građane koji su oštećeni na ovakav način da se jave Službi za suzbijanje kriminala UKP na mejl ssk.ukp@mup.gov.rs .