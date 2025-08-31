VELIKA AKCIJA POLICIJE U ALEKSINCU: Uhapšene 3 osobe, evo šta su pronašli prilikom pretresa

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u opsežnoj akciji u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu i Osnovnim javnim tužilaštvom u Aleksincu, uhapsili su D. R. (27) iz Niša, D. J. (29) iz okoline Aleksinca, kao i B. R. (54) iz Aleksinca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: N. Skenderija/MUP

- Policija je, pretresom prostorija koje osumnjičeni D. R. i D. J. koriste u okolini Aleksinca, pronašla devet pištolja, lovačku pušku i pet metaka i njima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom višem javnom tužiocu - navodi se u saopštenju MUP-a.

Takođe, D. R. je, kako se sumnja, kao vlasnik automehaničarske radnje u prethodnom periodu, bez dozvole nadležnih organa, nabavljao otpadna vozila, skladištio ih na nepropisan način i rastavljao na delove za koje se sumnja da je, potom, ugrađivao u motorna vozila koja popravlja, pa se on tereti i za krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija pa će protiv njega, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

- Policajci su, u dvorištu kuće koju osumnjičeni B. R. koristi, pronašli pištolj i lovačku pušku, pa je njemu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu - dodaje se u saopštenju.

U istoj akciji, kako navode iz MUP-a, pretresom stana tridesetčetvorogodišnjeg muškarca pronađen je pištolj, a u stanu šezdesetsedmogodišnjeg muškarca, u okolini Aleksinca, nađeni su cev za lovačku pušku sa potkundakom, 31 metak i pet okvira za pištolj, pa se oni sumnjiče za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok je u stanu dvadesetšestogodišnjaka pronađena manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana, pa se on tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i protiv njih trojice će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, biti podnete krivične prijave u redovnom postupku.