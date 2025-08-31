Hapšenja i istraga

VELIKA AKCIJA POLICIJE U ALEKSINCU: Uhapšene 3 osobe, evo šta su pronašli prilikom pretresa

В.Н.

31. 08. 2025. u 14:25

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u opsežnoj akciji u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu i Osnovnim javnim tužilaštvom u Aleksincu, uhapsili su D. R. (27) iz Niša, D. J. (29) iz okoline Aleksinca, kao i B. R. (54) iz Aleksinca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У АЛЕКСИНЦУ: Ухапшене 3 особе, ево шта су пронашли приликом претреса

Foto: N. Skenderija/MUP

- Policija je, pretresom prostorija koje osumnjičeni D. R. i D. J. koriste u okolini Aleksinca, pronašla devet pištolja, lovačku pušku i pet metaka i njima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom višem javnom tužiocu - navodi se u saopštenju MUP-a.

Takođe, D. R. je, kako se sumnja, kao vlasnik automehaničarske radnje u prethodnom periodu, bez dozvole nadležnih organa, nabavljao otpadna vozila, skladištio ih na nepropisan način i rastavljao na delove za koje se sumnja da je, potom, ugrađivao u motorna vozila koja popravlja, pa se on tereti i za krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija pa će protiv njega, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

- Policajci su, u dvorištu kuće koju osumnjičeni B. R. koristi, pronašli pištolj i lovačku pušku, pa je njemu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu - dodaje se u saopštenju.

U istoj akciji, kako navode iz MUP-a, pretresom stana tridesetčetvorogodišnjeg muškarca pronađen je pištolj, a u stanu šezdesetsedmogodišnjeg muškarca, u okolini Aleksinca, nađeni su cev za lovačku pušku sa potkundakom, 31 metak i pet okvira za pištolj, pa se oni sumnjiče za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok je u stanu dvadesetšestogodišnjaka pronađena manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana, pa se on tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i protiv njih trojice će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, biti podnete krivične prijave u redovnom postupku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!

ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!