Hapšenja i istraga

ZBOG NASILNIČKOG PONAŠANJA: Određen pritvor trojici osumnjičenih

Jelena Ćosin

13. 08. 2025. u 09:07

OSNOVNI sud u Aleksincu odredio je pritvor M.K. (23), F.P. (42) i N.S. (49), sva trojica sa teritorije opštine Aleksinac, zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu.

ЗБОГ НАСИЛНИЧКОГ ПОНАШАЊА: Одређен притвор тројици осумњичених

Foto: MUP

Kako navodi Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu, oni su 10. avgusta ove godine, u večernjim časovima, u šetačkoj zoni u Aleksincu, u prisustvu većeg broja ljudi, zadali više udaraca D.J. (47) iz Aleksinca.

- Osumnjičenima je najpre određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega su 12. avgusta saslušani u tužilaštvu, a zatim im je, na predlog tužilaštva, sud odredio pritvor - ističu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Na mig Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog Kosovo je Srbija!

SKANDAL! Na "mig" Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog "Kosovo je Srbija"!