ZBOG NASILNIČKOG PONAŠANJA: Određen pritvor trojici osumnjičenih
OSNOVNI sud u Aleksincu odredio je pritvor M.K. (23), F.P. (42) i N.S. (49), sva trojica sa teritorije opštine Aleksinac, zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu.
Kako navodi Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu, oni su 10. avgusta ove godine, u večernjim časovima, u šetačkoj zoni u Aleksincu, u prisustvu većeg broja ljudi, zadali više udaraca D.J. (47) iz Aleksinca.
- Osumnjičenima je najpre određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega su 12. avgusta saslušani u tužilaštvu, a zatim im je, na predlog tužilaštva, sud odredio pritvor - ističu.
