ZAPLENJENO 30 KG MARIHUANE, 8 LITARA AMFETAMINSKOG ULJA, PIŠTOLJI I MUNICIJA: Novosađanin i Obrenovčanin uhapšeni prilikom primopredaje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. V. (25) iz ovog grada i I. D. (40) iz okoline Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

FOTO: PUNS

Pretresom više lokacija koje su osumnjičeni koristili, inspektori novosadske kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom stanicom Obrenovac i Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su više od 30 kilograma marihuane i osam litara amfetaminskog ulja, tri pištolja, prigušivač i oko 300 komada municije.

FOTO: PUNS

Takođe, zaplenjeno je 15 kilograma praha za uvećanje smese narkotika, četiri digitalne vage i četiri i po litre ulja koje se koristi za proizvodnju amfetamina.

FOTO: PUNS

Deo zaplenjenih narkotika oduzet je prilikom primopredaje između dvojice osumnjičenih, kada je A. V. pokušao da pobegne policijskim službenicima i odbacio kesu sa marihuanom. Protiv njega će biti podneta krivična prijava i za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

FOTO: PUNS

Oružje i municija pronađeni su na lokaciji koju koristi I. D. pa se on tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Obojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.