KAKO POBEDITI NEPRIJATELJE? Oterajte ptice iz bašte i voćnjaka uz pomoć ovog jednostavnog trika

RAD u bašti i gajenje voća i povrća donose ogromnu radost, ali gotovo svaki baštovan se, pre ili kasnije, suoči sa istim neprijateljem - štetočinama. Ptice u potrazi za ukusnim obrokom, insekti koji sa lakoćom uništavaju lišće i plodove, kao i životinje poput zečeva, veverica i srndaća redovno svraćaju “u goste”.

Foto: Richard Šemík / Panthermedia / Profimedia

Novi baštovanski trend rešava ovaj problem i unosi dekorativne elemente u dvorišta.

Taj novi izuzetno efikasan “čuvar” bašte je obična mala “disko kugla”, kakva se obično koristi kao novogodišnji ukras.

- Rotirajuća disko kuglica odbija zrake sunčeve svetlosti pa se ono nepredvidivo kreće i ptice se ne usuđuju da slete - objašnjava Kameron Bonsej, stručnjak za baštovanstvo.

Ovo je varijacija već poznatih metoda sa starim kompakt-diskovima, reflektujućim trakama ili svetlucavim vetrenjačama. Za razliku od agresivnih hemijskih repelenata, disko kugla ne šteti živom svetu, ne ostavlja neprijatne mirise i nema posledice po zdravlje plodova voća i povrća.

Ovo rešenje se koristi višekratno, potpuno je bezbedno za pčele i druge oprašivače, kao i za decu i kućne ljubimce, a pri svemu i izgleda zabavnije.

Ovaj baštovanski trik izuzetno je jednostavan za primenu u formi “uradi sam” projekta. Sve što vam je potrebno jesu mini disko kugle i baštenski držači u obliku kuka. Možete se opredeliti i za jednu ili dve kugle srednje do veće veličine umesto postavljanja mnoštva manjih komada širom vrta. Manje kugle se lako mogu okačiti o grane obližnjeg drveća ili čvršće biljke.

- Obesite disko kuglu tamo gde može da hvata sunčeve zrake i slobodno se okreće na vetru, idealno tačno iznad biljaka koje želite da zaštitite - savetuje Bonsej.

Ipak, upozorava da je ne treba ostavljati na istom mestu u nedogled: ukoliko se položaj ne menja, ptice i druge životinje će vrlo brzo naučiti da je izbegavaju.

(Mondo)