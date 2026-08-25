PREDSEDNIK PODRŽAVA PRIVREDNIKE: Važno da vide da hoćemo da pomognemo, da znaju da država daje najpovoljnije kredite kao niko u Evropi
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi preduzeće za organsku proizvodnju voća „Čolići plus d.o.o.” u Brusu.
Upitao je da li može država nekako da pomogne.
- Imamo mogućnosti. Hoćete mašinu neku? Ima i bespovratna sredstva, ona su do 43 hiljade evra. To vam je najlakše, nije kredit.
Predsednik je upitan da prokomentariše koliko godišnje Brus zaradi.
- Ne mogu ni 50 hiljada evra, ni sto hiljda evra ne mogu. Čuli ste ljude, do ovde je urađeno, ali fali mi još ovo i još ovo. Uvek će tako da bude. Brus je vrlo teška opština brdsko-planinska. Nije lako sve uraditi ali moramo da se potrudimo. Meni je za Čolića važno da vidi da mi njima hoćemo da pomognemo da bi oni mogli poljoprivredi. Da znaju da imaju nepovratna sredstva i najpovoljnije kredite kakve niko u Evropi ne daje.
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