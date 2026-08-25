Ekonomija

PROMENIO SE KURS EVRA: Stigli najnoviji podaci Narodne banke Srbije

K. Despotović

25. 08. 2026. u 11:16

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DINAR je prema evru u odnosu na pre mesec dana nepromenjen, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

ПРОМЕНИО СЕ КУРС ЕВРА: Стигли најновији подаци Народне банке Србије

Foto: Z. Jovanović

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,6925.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,6 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,8 odsto.

(Alo)

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UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?

PREDUZETNIK i milijarder Klaus-Mihael Kine preminuo je u 89. godini. "Kühne+Nagel Grupa" potvrdila je to u ponedeljak. Firma koju je nasledio, za naciste je prevozila stvari progonjenih i ubijenih Jevreja. Kine je celog života negirao mračnu prošlost svoje porodice, piše Dojče Vele. Dugo je slovio za najbogatijeg Nemca ili je bio među najbogatijim za devet decenija života.

24. 08. 2026. u 18:42 >> 18:51

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