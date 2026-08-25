PROMENIO SE KURS EVRA: Stigli najnoviji podaci Narodne banke Srbije

PREDUZETNIK i milijarder Klaus-Mihael Kine preminuo je u 89. godini. "Kühne+Nagel Grupa" potvrdila je to u ponedeljak. Firma koju je nasledio, za naciste je prevozila stvari progonjenih i ubijenih Jevreja. Kine je celog života negirao mračnu prošlost svoje porodice, piše Dojče Vele. Dugo je slovio za najbogatijeg Nemca ili je bio među najbogatijim za devet decenija života.