PROMENIO SE KURS EVRA: Stigli najnoviji podaci Narodne banke Srbije
DINAR je prema evru u odnosu na pre mesec dana nepromenjen, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,6925.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,6 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,8 odsto.
(Alo)
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