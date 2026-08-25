SJAJNE VESTI ZA OVU GRUPU GRAĐANA: Uskoro počinje isplata novca, pogledajte detaljan kalendar
PENZIONERIMA u Srbiji penzije za avgust 2026. godine biće isplaćivane tokom septembra, a datum isplate zavisi od kategorije kojoj penzioner pripada.
Prema rasporedu isplate, prvi će penziju dobiti korisnici samostalnih delatnosti, dok će poslednji na novac čekati korisnici penzija iz republika bivše SFRJ.
Kada počinje isplata penzija za avgust
Korisnicima penzija iz kategorije samostalnih delatnosti penzija za avgust biće isplaćena 2. septembra, dok će poljoprivredni i vojni penzioneri novac dobiti 5. septembra, odnosno 7. septembra, u zavisnosti od načina isplate.
Zaposleni penzioneri penziju za avgust dobiće 9. septembra, dok je za korisnike penzija iz republika bivše SFRJ predviđena isplata 10. septembra.
Isplata se, dakle, obavlja po kategorijama korisnika, a datum može da se razlikuje u zavisnosti od načina isplate, što je označeno zvezdicama u zvaničnom rasporedu.
(Blic Biznis)
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