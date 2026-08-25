Politika

MEŠTANKA BRUSA UPITALA PREDSEDNIKA ZA POMOĆ Vučić joj poručio: Pokušaćemo da vam pružimo odgovor u roku od dva ili tri dana

В.Н.

25. 08. 2026. u 10:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa meštanima Brusa, i pokušao pronaći rešenje za njihove probleme.

МЕШТАНКА БРУСА УПИТАЛА ПРЕДСЕДНИКА ЗА ПОМОЋ Вучић јој поручио: Покушаћемо да вам пружимо одговор у року од два или три дана

Foto: Novosti

Jedna sugrađanka je rekla predsedniku kako je godinu dana nezaposlena iako nije član ni jedne vladajuče partije.

- Siguran sam da možete naći posao i ako niste član bilo koje partije. Ova je zemlja slobodna, imate svu mogućnost privatne inicijative. U Brusu imamo preko 400 preduzetnika, možete da osnujete preduzeće sa ovakvom ili onakvom odgovoronošću. Vi u stvari tražite posao u državnom sektoru? Ako ste profesor srspkog jezika, ne mogu da vam obećam, ali ćemo pokušati da vam nađemo posao u nekoj školi. Pokušaćemo da vam pružimo odgovor u roku od dva ili tri dana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu

ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu