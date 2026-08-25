MEŠTANKA BRUSA UPITALA PREDSEDNIKA ZA POMOĆ Vučić joj poručio: Pokušaćemo da vam pružimo odgovor u roku od dva ili tri dana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa meštanima Brusa, i pokušao pronaći rešenje za njihove probleme.

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Jedna sugrađanka je rekla predsedniku kako je godinu dana nezaposlena iako nije član ni jedne vladajuče partije.

- Siguran sam da možete naći posao i ako niste član bilo koje partije. Ova je zemlja slobodna, imate svu mogućnost privatne inicijative. U Brusu imamo preko 400 preduzetnika, možete da osnujete preduzeće sa ovakvom ili onakvom odgovoronošću. Vi u stvari tražite posao u državnom sektoru? Ako ste profesor srspkog jezika, ne mogu da vam obećam, ali ćemo pokušati da vam nađemo posao u nekoj školi. Pokušaćemo da vam pružimo odgovor u roku od dva ili tri dana.