Ekonomija

Radovi na železničkoj stanici Novi Beograd: Obnavlja se i most

Gorana Novaković

15. 04. 2026. u 14:03

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević obišla je gradilište kompleksa železničke stanice Novi Beograd i rekonstrukcije mostovske konstrukcije, koja će biti završena do kraja ove godine.

Радови на железничкој станици Нови Београд: Обнавља се и мост

FOTO TANJUG/MGSI /bs

Ona je podsetila da se u okviru kompleksa grade glavna stanična zgrada, nova nadstrešnica iznad perona, deo buduće tople veze ka autobuskoj stanici, stanični trg, kao i park.

- Paralelno sa tim, izvode se i radovi na rekonstrukciji mostovske konstrukcije dugačke 474 metra, što je od izuzetnog značaja za ukupnu funkcionalnost i bezbednost železničkog saobraćaja - rekla je ona.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Analiza Novosti: Sve zamke i izazovi prodaje NIS
Analiza "Novosti": Sve zamke i izazovi prodaje NIS

NEIZVESNOST u vezi sa rešavanjem ključnog energetskog pitanja naše zemlje - "Naftne industrije Srbije", dodatno je pojačana posle promene vlasti u Mađarskoj. Pobeda Petera Mađara i njegove stranke Tisa na parlamentarnim izborima u nedelju mogla bi da zakomplikuje dosadašnje pregovore o kupoprodaji ruskog udela u NIS između "Mola" i "Gaspromnjefta".

15. 04. 2026. u 15:05

Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva
Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva

KAKO hladnoća popušta, pelet je sve povoljniji na stovarištima širom zemlje. Za razliku od zimus, kada se ovaj ekološki ogrev prodavao na džak, a cena za tonu dostizala i do 50.000 dinara, sada se on može pazariti i po 20 odsto nižoj ceni, odnosno do 38.000 dinara po toni. Situacija na tržištu prethodne grejne sezone, svojevrsna je opomena, te su nadležnim ministarstvima predočene određene mere, kako bi se izbegli vrtoglava potražnja i rast vrednosti ovog, sve popularnijeg goriva u domaćinstvima.

15. 04. 2026. u 15:01

Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji
Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji

MINISTAR poljoprivrede Dragan Glamočić na Uskrs je posetio međunarodne sajmove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva u Češkoj, gde su se predstavili i srpski proizvođači. Kako je najavio, dve zemlje sarađivaće na zajedničkim projektima, među kojima je i formiranje agrocentra, koji će koristiti najnovije tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji i satelitskim snimcima. Odatle je put nastavio u Veronu, na međunarodni sajam vina "Vinitalu".

15. 04. 2026. u 14:45

Politika
Tenis
Fudbal
To je bila bruka i sramota: Pevačicu nakon razvoda otac dočekao sa puškom - Hteo je da me ubije jer sam ostavila muža

To je bila bruka i sramota: Pevačicu nakon razvoda otac dočekao sa puškom - "Hteo je da me ubije jer sam ostavila muža"