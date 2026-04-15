Radovi na železničkoj stanici Novi Beograd: Obnavlja se i most
MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević obišla je gradilište kompleksa železničke stanice Novi Beograd i rekonstrukcije mostovske konstrukcije, koja će biti završena do kraja ove godine.
Ona je podsetila da se u okviru kompleksa grade glavna stanična zgrada, nova nadstrešnica iznad perona, deo buduće tople veze ka autobuskoj stanici, stanični trg, kao i park.
- Paralelno sa tim, izvode se i radovi na rekonstrukciji mostovske konstrukcije dugačke 474 metra, što je od izuzetnog značaja za ukupnu funkcionalnost i bezbednost železničkog saobraćaja - rekla je ona.
