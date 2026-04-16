Astro savet za četvrtak, 16. april: Ova 4 znaka će najviše osetiti napet aspekt Sunca i Hirona
U PREPUNOM znaku Ovna, simbolu akcije, strasti i povreda, danas se izdvaja jedan aspekt - konjunkcija Hirona i Sunca (svest, vitalnost, položaj) na 26. stepenu ovog znaka.
Hiron pokazuje vašu slabu tačku, povredu, bol, nešto na šta ste posebno osetljivi, bilo da se radi o osobi, zodijačkom znaku, situaciji, temi, oblasti, segmentu života. On je rana ali i lek, šansa za regeneraciju, a gde se ona krije pokazaće kuća koja pada u znak Ovna u vašem horoskopu, naročito ako imate i neku planetu na 25, 26. ili 27. stepenu tog znaka.
Konjunkcija Sunca i Hirona će najviše uticati na rođene krajem Ovna, Vage, Raka ili Jarca.
Hiron je u mitologiji bio ranjeni, hromi iscelitelj koji je mogao da izleči svakoga, osim sebe. Najbolji prijatelj ga je slučajno pogodio strelom namazanom otrovom koji je Hiron napravio za Herkula, kako bi mu svaka strela bila smrtonosna. Pošto je Hiron besmrtan, on neprestano pokušava da pomogne sebi ali ne uspeva u tome. Tražeći lek za sebe, shvata da može da izleči svakoga, osim sebe i tako postaje iscelitelj koji je pomogao mnogim ljudima da se izleče.
