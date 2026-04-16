Pripremaju se brzo i lako: Medeno srce kocke, poješćete ih očas posla
KOCKE medeno srce su predivan kolač koji će svi voleti.
Potrebno je:
- 200 ml vode
- 250 g margarina
- 3 kašike pekmeza od kajsije
- 300 g medenjaka sa čokoladom
- 200 g mlevenih oraha
- 400 g mlevenog keksa
Za glazuru:
- 150 g čokolade
- 2 kašike ulja
Priprema:
Pomešajte u šerpi šećer, vodu, pekmez i margarin i stavite na vatru da se otopi i provri. Za to vreme „nalomite“ medenjake sa čokoladom.
Kada se sve otopi dodajte u šerpu medenjake, orahe i keks i sve dobro promešajte. Istresite u pleh obložen papirom za pečenje, dimenzija oko 30 x 20 (ne veći), lepo poravnajte i ostavite da se hladi. Kada se ohladi prelijete glazurom od čokolade ili dekorišite po želji. Glazuru ćete napraviti tako što ćete zajedno otopiti čokoladu i ulje.
