Torte i kolači

Pripremaju se brzo i lako: Medeno srce kocke, poješćete ih očas posla

Bojana Jovanović

16. 04. 2026. u 07:00

KOCKE medeno srce su predivan kolač koji će svi voleti.

Припремају се брзо и лако: Медено срце коцке, појешћете их очас посла

Depositphotos ginga_gi

Potrebno je:

- 200 ml vode

- 250 g šećera
- 250 g margarina
- 3 kašike pekmeza od kajsije
- 300 g medenjaka sa čokoladom
- 200 g mlevenih oraha
- 400 g mlevenog keksa

Za glazuru:
- 150 g čokolade
- 2 kašike ulja

Priprema: 

Pomešajte u šerpi šećer, vodu, pekmez i margarin i stavite na vatru da se otopi i provri. Za to vreme „nalomite“ medenjake sa čokoladom.

Kada se sve otopi dodajte u šerpu medenjake, orahe i keks i sve dobro promešajte. Istresite u pleh obložen papirom za pečenje, dimenzija oko 30 x 20 (ne veći), lepo poravnajte i ostavite da se hladi. Kada se ohladi prelijete glazurom od čokolade ili dekorišite po želji. Glazuru ćete napraviti tako što ćete zajedno otopiti čokoladu i ulje.

SPANAĆ KNEDLE: Mirisne, mekane i pune ukusa
Savršena kombinacija starog hleba, svežeg spanaća i začina čini ovo jelo idealnim izborom za ljubitelje tradicionalne kuhinje sa dozom elegancije. Bilo da ih služite kao glavno jelo ili prilog, ove knedle će uneti toplinu i bogatstvo ukusa na vašu trpezu.

