Pripremaju se brzo i lako: Medeno srce kocke, poješćete ih očas posla

KOCKE medeno srce su predivan kolač koji će svi voleti.

Potrebno je:

- 200 ml vode



- 250 g margarina- 3 kašike pekmeza od kajsije- 300 g medenjaka sa čokoladom- 200 g mlevenih oraha- 400 g mlevenog keksa

Za glazuru:

- 150 g čokolade

- 2 kašike ulja

Priprema:

Pomešajte u šerpi šećer, vodu, pekmez i margarin i stavite na vatru da se otopi i provri. Za to vreme „nalomite“ medenjake sa čokoladom.

Kada se sve otopi dodajte u šerpu medenjake, orahe i keks i sve dobro promešajte. Istresite u pleh obložen papirom za pečenje, dimenzija oko 30 x 20 (ne veći), lepo poravnajte i ostavite da se hladi. Kada se ohladi prelijete glazurom od čokolade ili dekorišite po želji. Glazuru ćete napraviti tako što ćete zajedno otopiti čokoladu i ulje.