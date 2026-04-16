SPANAĆ KNEDLE: Mirisne, mekane i pune ukusa
Savršena kombinacija starog hleba, svežeg spanaća i začina čini ovo jelo idealnim izborom za ljubitelje tradicionalne kuhinje sa dozom elegancije. Bilo da ih služite kao glavno jelo ili prilog, ove knedle će uneti toplinu i bogatstvo ukusa na vašu trpezu.
Sastojci:
- 300 gr starog belog hleba (isečenog na kockice)
- 250 ml mleka
- 800 gr svežeg spanaća
- 30 gr putera (+ malo za serviranje)
- 1 manja crni luk (sitno seckan)
- 1 čen belog luka (sitno seckan)
- 2 jaja
- so i biber po ukusu
- 1 kašika brašna
- 2 kašike prezli
- prstohvat muskatnog oraščića
- sveže rendani parmezan
Priprema:
Hleb stavite u veću činiju i prelijte mlakim mlekom. Ostavite da omekša oko 10 minuta.
Spanać operite i kratko obarite u kipućoj vodi (1–2 minuta), zatim procedite i sitno iseckajte. Na puteru propržite crni luk dok ne postane staklast, dodajte beli luk i kratko dinstajte. U činiju sa hlebom dodajte spanać, dinstani luk i beli luk, jaja, brašno, prezle i začine. Dobro izmešajte dok ne dobijete kompaktnu smesu. Od smese oblikujte knedle veličine oraha ili malo veće. Kuvajte ih u posoljenoj kipućoj vodi oko 10–15 minuta, dok ne isplivaju na površinu. Servirajte tople, prelivene otopljenim puterom i posute parmezanom.
Prijatno!
