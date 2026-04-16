Kako zaraditi na breskvama, čak i sa malo stabala: Saveti za vlasnike manjih plantaža

PRERADA breskve može biti izuzetno profitabilan poduhvat, posebno za vlasnike manjih plantaža sa do 30 stabala. Ova veličina plantaže omogućava da se fokusirate na visokokvalitetne proizvode i rešite se otkupa i ucena trgovaca i otkupljivača. Kroz pažljiv odabir sortimenta i pravilno vođenje procesa prerade, možete ostvariti lep prihod.

Evo pregleda najprofitabilnijih proizvoda i pratećih preporuka za manje plantaže breskvi.

Breskva vodi poreklo iz Kine i još tada se u stara vremena koristila u tradicionalnoj kineskoj medicini kao lekovito voće. Kinezi su je gajili još pre 4000 godina i smatrala se simbolom besmrtnosti i dugog života.

Grčka i Persija su je gajili 300 godina pre Hrista a stari Rimljani su je raširili po Evropi.

Najbolje je ako se koristi sveža ali i kompoti i sokovi pripremljeni od ovog voća sadrže veliki broj vitamina. Ima malu kalorijsku vrednost i sadrži 87% vode i 12% ugljenih hidtara i svega 0,1% masti i belančevina 0,5%. Ima puno dijetetskih vlakana pa je ne treba propustiti dok traje sezona.

Osim toga što deluje osvežavajuće na ljudski organizam breskva deluje i lekovito. Ima diuretski efekat, snižava krvni pritisak, smanjuje rizik od šloga, pročišćava organiizam, podstiče i olakšava varenje. Sadrži antioksidanse, vitamin C pa povoljno utiče na funkcionisanje odbrambenih sposbnosti organizma, rad štitaste žlezde i štiti srce.

Po nekim ispitivanjima utvrđeno je da redukuje količinu štetnih jedinjenja koja izazivaju reumatska oboljenja.

Sok od breskve:

Sok od breskve je zdrav napitak koji može biti konkurentan na tržištu ukoliko je domaći bez dodatka soka od jabuke, šećera, konzervansa i sl.

Preporuka tehnologa je da isključivo koristite zrele breskve vrhunskog kvaliteta kako bi se postigao bogat i prirodan ukus.

Dodavanje novih ukusa, poput mente – nane ili đumbira, može povećati atraktivnost proizvoda.

Ambalaža prodaje, pa povedite računa da recimo dizajnirate atraktivne etikete koje mogu da privuku potrošače.

Džem od breskve:

Džem od breskve je klasičan proizvod koji ima svoje mesto na tržištu slatkiša.

Proizvodnja organskog ili bez dodatih šećera i konzervansa, može privući različite ciljne grupe.

Personalizacija pakovanja, kao što su luksuzne tegle ili paketi za poklone, može dodatno povećati vrednost proizvoda.

Slatko od breskve:

Slatko od breskve je bio tradicionalni proizvod koji je nekada bio omiljen među potrošačima različitih uzrasta. Vreme je da se ponovo vrati u igru posebno ako je domaći i proizveden ručno u manjim količinama.

Pakovanja u male tegle ili neke atraktivne praktične posude može privući kupce koji traže takve poslastice.

Rakija od breskve:

Rakija od breskve može biti visokoprofitabilan proizvod, posebno ako imate pristup lokalnim tržištima ili festivalima.

Kvalitetna kontrola i pažljiv proces destilacije su ključni za proizvodnju vrhunske rakije.

Etiketiranje sa lokalnim pečatom ili pratećom pričom može privući ljubitelje domaćih proizvoda.

Važno je napomenuti da uspeh vašeg poslovanja ne zavisi samo od vrste proizvoda, već i od kvaliteta sirovina, procesima prerade, marketingu i distribuciji. Pratite tržišne trendove, istražujte potrebe potrošača i razvijajte kvalitetne proizvode kako biste stvorili lojalnu bazu kupaca.

Takođe, razmotrite mogućnost uključivanja lokalnih prodajnih kanala, poput pijaca ili prodaje direktno sa plantaže, ali i putem društvenih mreža i onlajn grupa jer danas posebno mlađi prosto ne žele da odlaze u trgovine i sve kupuju na klik.

Zbog toga je potrebno da im ponudite svetlucav, blistav, sjajan proizvod koji će da ih privuče da kliknu na njega i stave ga u onlajn korpu a posle je sve lakše.

(pupoljak.rs)

