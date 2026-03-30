VEST KOJA JE MNOGE OBRADOVALA: Propali gigant isplaćuje milione radnicima
NAKON što je poznati nemački proizvođač okvira za naočare Menrad pre godinu dana proglasio bankrot i otpustio 100 zaposlenih, stigla je vest koja je mnoge obradovala.
Okružni sud u Alenu isplatio je bivšim radnicima ukupno oko milion evra iz socijalnog plana. To u proseku iznosi oko 2,5 mesečne plate po radniku, piše Feniks magazin.
Stečajni upravnik Florijan Cistler izjavio je za nemačke medije da je ovo najveća moguća suma koju su uspeli da osiguraju. To je postignuto zahvaljujući uspešnoj prodaji imovine i prava na brend u proteklim mesecima.
Kako je došlo do propasti porodične tradicije?
Firma Menrad osnovana je davne 1896. godine u Švebiš Gmindu. Decenijama su bili lideri u proizvodnji i distribuciji okvira za naočare, sarađujući sa gigantima kao što su Jaguar, Menrad i Joop.
Međutim, krajem marta 2025. godine firma je proglasila nesolventnost. Finansijska rupa bila je prevelika, a poslovanje je postalo gubitaško do te mere da plate više nisu mogle da se isplaćuju iz tekućih prihoda. Budući da investitori nisu pokazali interesovanje za preuzimanje celog pogona, svih 100 zaposlenih u sedištu firme dobilo je otkaze.
Sudbina brenda i srećan kraj za deo radnika
Iako je sedište u Švebiš Gmindu zatvoreno, brendovi nisu nestali: Danska Design Eyewear Group preuzela je prava na marke Jaguar, Menrad i Joop.
Preuzeto je i 10 zaposlenih iz terenske prodaje, pa oni nastavljaju da rade za nove vlasnike. Odeljenje za dizajn proizvoda i marketing u Minhenu ostalo je pošteđeno zatvaranja i nastavlja sa radom.
(Feniks Magazin)
