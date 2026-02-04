Fudbal

CEO REGION U ŠOKU! Evo kako je hrvatski komentator reagovao na pobedu Crvene zvezde (VIDEO)

Новости онлине

04. 02. 2026. u 09:34

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Hapoel iz Tel Aviva 87:75 (25:21, 24:24, 13:24, 25:6), u utakmici 26. kola Evrolige, i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

ЦЕО РЕГИОН У ШОКУ! Ево како је хрватски коментатор реаговао на победу Црвене звезде (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 22 poena. Džered Batler je dodao 17 poena, dok je Kodi Miler-Mekintajer zabeležio 10 poena i devet asistencija. A jedan od junaka je bio i Nikola Kalinić koji je takođe pogodio izuzetno važnu trojku na dva minuta do kraja. Zbog njegovog koša slavio je čak i hrvatski komentator na "Sport Klubu".

"Kaliniiić... Gejm over!", rekao je hrvatski komentator kada je "kao kap" ušla trojka lidera Crvena zvezde, dok je za kraj utakmice rekao: "Ovo je najluđa evroligaška sezona ikada".

Crvena zvezda je sada sedma na tabeli sa 16 pobeda i 10 poraza, dok je Hapoel četvrti sa skorom 16/9.

Beogradski crveno-beli će u utakmici narednog kola Evrolige, koja je na programu u petak, dočekati Makabi iz Tel Aviva, dok će Hapoel dan ranije u Tel Avivu biti domaćin protiv Valensije.

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.

03. 02. 2026. u 19:55

