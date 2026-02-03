"POČEO JE GRAĐANSKI RAT U AMERICI" Oglasio se Ilon Mask
AMERIČKI milijarder Ilon Mask smatra da je novi građanski rat u Sjedinjenim Državama već počeo.
Ovo mišljenje Ilon Mask izrazio u komentaru na objavu na društvenoj mreži X, čiji autor tvrdi da sukob između aktuelne administracije i liberalnih snaga, uključujući i tokom protesta zbog postupaka imigracione policije, označava početak "Građanskog rata 2.0".
Podsetimo, nekoliko hiljada ljudi izašlo je u petak na ulice u Mineapolisu, u američkoj državi Minesota. Protesti protiv mera sprovođenja zakona od strane ICE održani su i u Los Anđelesu, Bostonu, Njujorku, Portlandu, Oregonu.
Prošlog vikenda u Mineapolisu, agent Službe za imigraciju i carinu je pucao i ubio naoružanog muškarca tokom antiimigrantske racije, plašeći se za svoj život, prema navodima vlasti.
Ovo je druga smrtonosna pucnjava u kojoj su umešani pripadnici policije u državi tokom takvih racija: početkom januara, policajac je pucao i ubio ženu koja je, prema navodima vlasti, pokušala da pregazi policajca Službe za imigraciju i carinu svojim automobilom.
(Informer)
Gašić i Mojsilović obišli snage Vojske Srbije zadužene za zaštitu vazdušnog prostora
