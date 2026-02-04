"MA, KAKAV NEMANJA RADONJIĆ"! Bivši reprezentativac Srbije žestoko udario na fudbalera Zvezde: On može da igra samo u Saudijskoj Arabiji

NEMANjA Radonjić nestašni dečko je stalno tema srpskog fudbala.

Čini se da je uradio mnogo manje nego što je mogao, a sada je o njemu pričao i Zdravko Kuzmanović.

Bivši fudbaler Intera i reprezentacije Srbije je u podkastu "SS Calcio" dobro opleo po fudbaleru Crvene zvezde, smatrajući da nije imao dobre brojke u Evropi igrajući za Torino, Benfiku, Marsej, Hertu...

- Pa on ne igra u Zvezdi. Ako mu sada otvoriš statistiku kao ofanzivca, vrlo je daleko od priča za najjače lige. Igra već 10 godina, otvorite mu statistiku, a šta trener očekuje od njega? Brate, jebiga i Perica Ognjenović je bio ogroman talenat, otišao u Real Madrida, ali nije fudbal samo talenat, već rad, disciplina, trening, upornost, glava. Talenat nikog ne zanima, rekao je Kuzmanović.

I klub je digao ruke od njega, pozvao se bivši as Intera i Fjorentine na izjave sa Marakane.

- Niko ne kaže za Radonjića da nema talenat. Trenirao je sa Totijem? I ja sam igrao sa Zanetijem i Kambijasom, protiv Ibrahimovića... Svima nam je žao što nije iskoristio talenat. Jedan čovek (Zvezdan Terzić prim. aut) je rekao da je digao ruke od njega, hteo ga jedino trener Dejan Stanković i da li je igrao poslednje dve utakmice? Nije, ostao je talenat. Koga to zanima? Trener sigurno nikad neće staviti lošijeg igrača. Ljudi, prestanimo da živimo u fantazijama. Jamal da nije dobar, da li misliste da bi igrao u Barseloni? Pedri isto... Da li će Dejan Stanković ili Vladan Milojević da stave lošijeg igrača od njega? Pa neće! Dečko ima potencijal, žao mi je što iz karijere nije napravio ono što je trebalo u Romi, Marseju, Herti...

Kuzmanović je prvobitno mislio da je Nišlija mlađi nego što jeste, bar za pet godina. Kada je čuo da gazi 30. godinu momentalno je prekinuo dalje komentarisanje.

- Trenutno ga Srbija nema, bolje da ga ne računa. Više ne može da napreduje. Koliko ima godina, 30? 'Ajmo dalje, koga za*ebavate... Prežalite što pre, ima 30 godina, može da ode u Saudijsku Arabiju i pokupi pare...