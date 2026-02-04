SADA JE SVE JASNO! Evo ko će biti novi trener Partizana

TURBULENTNO je u Humkoj!

Ako Partizan odluči da se reši Nenada Stojakovića, Žarko Lazetić je jedini kandidat za klupu Partizana, tvrdi "Sportski žurnal".

Naime, Stojaković nije dobro krenuo u Partizanu. Prosuo je bodove, igra je jako loša, a sve su jače glasine da će vrlo brzo napustiti klupu tima iz Humske.

Međutim, postavlja se pitanje da li u ovom trenutku Parni valjak može da nađe adekvatnu zamenu za Stojakovića. Navijači Partizana su poslednjih godina maštali da na klupi vide Slavišu Jokanovića, Marka Nikolića, Sašu Ilića, Vladimira Ivića…

Ali, pored toga što klub iz Humske nije u zavidnoj finansijskoj situaciji, svi oni već imaju angažman u drugim klubovima.

Dakle, u ovom trenutku jedini trener koga bi Partizan mogao da dovede kao idealno rešenje je Žarko Lazetić.

Nekadašnji napadač Partizana nedavno se rastao sa Makabijem iz Tel Aviva i trenutno je bez angažmana prenosi "Žurnal".

Ipak, čeka se zvanična odluka Predraga Mijatovića...

