SADA JE SVE JASNO! Evo ko će biti novi trener Partizana
TURBULENTNO je u Humkoj!
Ako Partizan odluči da se reši Nenada Stojakovića, Žarko Lazetić je jedini kandidat za klupu Partizana, tvrdi "Sportski žurnal".
Naime, Stojaković nije dobro krenuo u Partizanu. Prosuo je bodove, igra je jako loša, a sve su jače glasine da će vrlo brzo napustiti klupu tima iz Humske.
Međutim, postavlja se pitanje da li u ovom trenutku Parni valjak može da nađe adekvatnu zamenu za Stojakovića. Navijači Partizana su poslednjih godina maštali da na klupi vide Slavišu Jokanovića, Marka Nikolića, Sašu Ilića, Vladimira Ivića…
Ali, pored toga što klub iz Humske nije u zavidnoj finansijskoj situaciji, svi oni već imaju angažman u drugim klubovima.
Dakle, u ovom trenutku jedini trener koga bi Partizan mogao da dovede kao idealno rešenje je Žarko Lazetić.
Nekadašnji napadač Partizana nedavno se rastao sa Makabijem iz Tel Aviva i trenutno je bez angažmana prenosi "Žurnal".
Ipak, čeka se zvanična odluka Predraga Mijatovića...
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA: Ovo su cene karata za Lil i 178. večiti derbi!
03. 02. 2026. u 13:09
BURNO U HUMSKOJ! Partizan ostaje bez trenera?
03. 02. 2026. u 11:20
GRADSKI DERBI ZA MESTO U FINALU: Arsenal ima prednost iz prvog meča, ali "plavci" se neće predati bez velike borbe
Arsenal i Čelsi sastaju se u revanšu polufinala EFL kupa na "Emirejtsu", a domaći tim u Londonu ima blagu, ali vrednu prednost iz prvog meča. "Tobdžije" su na "Stamford bridžu" slavile sa 3:2 i sada im je dovoljan i remi kako bi izborile plasman u finale i napale prvi trofej ove sezone.
03. 02. 2026. u 07:00
RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.
03. 02. 2026. u 19:55
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)