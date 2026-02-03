Politika

JADNO I BEDNO! Bjelogrlić pljuje po Srbiji da bi napunio džepove hrvatskim evrima

В. Н.

03. 02. 2026. u 08:45

DRAGAN Bjelogrlić, u izjavi za hrvatske medije, rekao je da su srpski glumci iz Svadbe navodno na "crnoj listi", zbog čega su "film snimili u Hrvatskoj".

Foto: Printskrin

Treba samo podsetiti da je reč o čoveku koji se u poslednjih desetak godina obogatio u Srbiji.

Hara filmskom industrijom, ali zato pljuje po Srbiji da bi napunio džepove hrvatskim evrima i da bi bio "omiljeni gost" na plaži u Rovinju.

