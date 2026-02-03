TENISKI SVET GLEDA I NE VERUJE! Evo kada će Karlos Alkaraz prestići Novaka Đokovića

Karlos Alkaraz nastavlja da obara rekorde i van terena.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon trijumfa na Australijan openu, ukupna zarada španskog tenisera od nagrada sa turnira premašila je 63 miliona dolara, čime je pretekao legende poput Andrea Agasija i Pita Samprasa.

Španac je osvojio prvu titulu u Melburnu, pošto je prethodno po dva puta slavio na Rolan Garosu, Vimbldonu i Ju-Es openu. Sa 22 godine i 272 dana postao je najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao karijerni grend slem. Uz to je postao i najmlađi teniser u istoriji sa sedam osvojenih grend slem titula, oborivši višedecenijski rekord legendarnog Bjorna Borga.

Sa svega 22 godine mladi Španac ostvario je podvig koji niko iz čuvene "Velike trojke" nije uspeo u tim godinama. Primera radi, Borg je do svog sedmog trofeja stigao sa 23 godine i četiri dana, Rafaelu Nadalu je za isti uspeh trebalo 24 godine i tri dana, dok je Rodžer Federer bio još stariji.

Međutim, glavno pitanje koje zaokuplja pažnju teniskih fanova u Srbiji jeste trka sa Novakom Đokovićem. Srbin, koji drži apsolutni rekord sa 24 grend slem pehara, svoj put ka vrhu započeo je nešto kasnije. Đoković je do šestog grend slema došao tek na Vimbldonu 2014. godine, kada je imao 27 godina i 45 dana.

I španski mediji su, vođeni ovim podacima, napravili projekciju prema kojoj bi Alkaraz, ukoliko održi prosek od dve Grend slem titule godišnje, mogao da izjednači Đokovićev rekord u svojoj 31. godini.

Naime osvajanjem poslednje titule, Karlos Alkaraz se na večnoj listi izjednačio sa velikanima kao što su Džon Mekinro i Mats Vilander. Sada se nalazi na devetom mestu svih vremena, a ispred njega su samo Novak Đoković (24), Rafael Nadal (22), Rodžer Federer (20), Pit Sampras (14), Bjorn Borg (11), Andre Agasi (8), Džimi Konors (8) i Ivan Lendl (8).

