URAN U ZNAKU NOVCA Astro savet za sredu 4. februar: Očekujte dobitke preko nekretnina, interneta, društvenih mreža
POSLE petomesečnog retrogradnog hoda, Uran, planeta društvenog života, neočekivanih situacija, interneta, medija i finansija, kreće direktno sa 27. stepena Bika, 4. februara u 2.33.
I to će biti poslednji ples direktnog Urana u Biku u ovom veku, jer će 26. aprila ući u znak Blizanaca. Pošto Uran ostaje oko sedam godina u svakom znaku, to znači da će ponovo ući u Bika 2110. godine!
Budući da Uran obrazuje dobre aspekte, sekstile, sa Saturnom i Neptunom, simbolima trajnosti i kreativnosti, može se očekivati uspeh preko oblasti koje simbolizuju Bika: nekretnine, zemlja, trgovina hranom, poljoprivreda, kulinarstvo, privatni biznis (npr. restoran)... ali i preko oblasti koje predstavlja Uran: neuobičajeni vidovi zarade, internet-trgovina, društvene mreže, na primer, jutjub-kanal sa receptima, emisija u kojoj kuvaju poznati, onlajn prodaja malih kućnih aparata za domaćinstvo...
Uprkos iznenadnim novčanim dobicima, biće i neočekivanih izdataka, vanrednih troškova, ali će ipak više ostajati na računu, nego što ćete stizati da potrošite.
