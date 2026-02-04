Tenis

ODJAVIO SRBIJU! Evo gde je Novak Đoković otišao nakon Australijan opena

Новости онлине

04. 02. 2026. u 06:20

Teniska reprezentcija Srbije već drugi dan vredno trenira u Santijagu za meč prvog kruga kvalifikacija Svetske grupe Dejvis kupa.

FOTO: Tanjug/AP

Selektor Viktor Troicki ne može da računa na Novaka Đokovića, koji je još ranije odjavio Srbiju za ovu reprezentativnu akciju. 

Podsećanja radi, Nole je u nedelju izgubio finale Australijan opena od Karlosa Alkaraza. A daan nakon toga, Đoković se zaputio ka svom domu u prestonicu Grčke.

Naime, navijači su ga prepoznali na aerodromu i otuda je stigla fotografija koja potvrđuje da je Novak u Atini.

Po svemu sudeći, sleduje mu odmor – a onda nastavak sezone. Još nije poznato koji će naredni turnir igrati i hoće li putovati na prve masterse u sezoni u Indijan Vels i Majami.

03. 02. 2026. u 19:55

