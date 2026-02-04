ODJAVIO SRBIJU! Evo gde je Novak Đoković otišao nakon Australijan opena
Teniska reprezentcija Srbije već drugi dan vredno trenira u Santijagu za meč prvog kruga kvalifikacija Svetske grupe Dejvis kupa.
Selektor Viktor Troicki ne može da računa na Novaka Đokovića, koji je još ranije odjavio Srbiju za ovu reprezentativnu akciju.
Podsećanja radi, Nole je u nedelju izgubio finale Australijan opena od Karlosa Alkaraza. A daan nakon toga, Đoković se zaputio ka svom domu u prestonicu Grčke.
Naime, navijači su ga prepoznali na aerodromu i otuda je stigla fotografija koja potvrđuje da je Novak u Atini.
Po svemu sudeći, sleduje mu odmor – a onda nastavak sezone. Još nije poznato koji će naredni turnir igrati i hoće li putovati na prve masterse u sezoni u Indijan Vels i Majami.
