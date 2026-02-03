KAKAV OBRT! Zvezda ostaje bez najvećeg zimskog pojačanja
NADALI su se u Beogradu, tačnije Crvenoj zvezdi, odsnosno nadaju se još da će stići i najveća transfer bomba na Marakani ove zime.
Naime, odavno je istakao generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić da će doći dan kada će srpski šampion probiti granicu i platiti 7.000.000 ili 8.000.000 evra za neki transfer. I taj dan je došao.
Odnosno, bar su tako na Marakani mislili pošto su, prema informacijama "Meridian sporta", ponudili moskovskom Spartaku baš 8.000.000 evra za Markinjosa!
I sam Brazilac dogovorio je lične uslove saradnje sa Crvenom zvezdom. Prema predloženom ugovoru, krilni fudbaler je trebalo da dobije veću platu nego što je imao u Spartaku.
U jednom trenutku su u Moskvi želeli da prihvate ponudu, međutim promenili su mišljenje i odbili predlog srpskog šampiona o transferu 26-godišnjaka.
Ruku na srce, teoretski ima još šanse. Nadaju se i sam fudbaler, kao i Crvena zvezda da će u narednih 10 dana (tada se zatvara zimski prelazni rok u Srbiji) uspeti da promene mišljenje čelnika Spartaka, ali su šanse za tako nešto - male.
Ipak, sada je realnije da se crveno-beli okrenu nekom drugom rešenju u potrazi za pojačanjem na krilnoj poziciji.
