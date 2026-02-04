Ekonomija

IZBOR JE VELIKI, ALI KOJE SU NAJBOLJE? Evo kako da prepoznate sveže jabuke u prodavnici

IAKO je poznato da jabuke mogu da stoje duže od neke druge vrste voća, ipak nije uvek lako prepoznati kada su sveže.

Domaće i sveže jabuke imaće zelenu i čvrstu peteljku, pa ćete stare jabuke prepoznati i po tome što je peteljka suva i lako se otrgne.

Sveže jabuke će, osim čvrste i zelene peteljke, imati snažniji miris i biće čvršće na dodir, stoga obratite pažnju i na to. Takođe, kora svežih jabuka je glatka i čvrsta, dok starije jabuke već imaju naboranu koru.

Jabuke koje su ubrane prošle sezone možete prepoznati i po diskoloraciji na kori koja je najčešća na mestima gde je plod mekši, što znači da je već počeo da truli.

Ako probate jabuku za koju niste sigurni je li sveža, biće pomalo bezukusna i imaće brašnastu teksturu, a kora će imati gorkast ukus.

Održite svežinu jabuka pravilnim čuvanjem

Kako bi jabuke duže trajale, najbolje bi bilo da ih držite na hladnijem mestu, poput ostave, gde će ostati sveže i do mesec dana. Ako ih čuvate u frižideru, možete dva meseca biti sigurni da će ostati sveže i jednako ukusne kao kada ste ih kupili.

Takođe, ukoliko držite jabuke pored nekog drugog voća, imajte na umu da one otpuštaju etilenski plin, pa mogu ubrzati njihovo propadanje. Pravilno skladištenje ključno je da bi voće što duže bilo sveže.

