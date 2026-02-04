Politika

SELAKOVIĆ STIGAO U SPECIJALNI SUD: Počelo suđenje za slučaj Generalštab - blokaderi, predvođeni Milivojevićem, divljaju ispred suda

В.Н.

04. 02. 2026. u 07:57 >> 10:10

MINISTAR kulture Nikola Selaković stigao je u Specijalni sud, gde počinje suđenje za slučaj Generalštab.

Foto: Novosti

Ministar je stigao u pratnji svojih branilaca, među kojima su advokati Igor Isailović i Strahinja Vujović, kao i Vladimir Đukanović.

Blokaderi divljaju ispred Specijalnog suda

Ispred Specijalnog suda okupili su se blokaderi, predvođeni Srđanom Milivojevićem, koji divljaju ispred suda. Skandiraju, vređaju... Kao i nebrojeno puta do sada, ometaju građane, onemogućavajući im da se normalno kreću. 

Foto: Фото: Новости

Nekolicina njih blokirala je saobraćaj u Ustaničkoj ulici.

"Gone ljude koji nisu uzeli dinara" 

Podsetimo, zajedno sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem u ovom slučaju optuženi su Slavica Jelača, v.d. sekretara Ministarstva kulture, Goran Vasić v.d direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Aleksandar Ivanović v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Podsetimo, nedavno je o ovom slučaju gostujući u jutarnjem programu televizije Blic govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je tom prilikom pomenuo da ništa nije uradio protiv naroda i države.

- Moje je da ukažem na nemoral, a drugi organi treba da rade svoj posao. Oni oko Generalštaba gone ljude koji nisu uzeli dinara. Ja samo kažem da je to moja ideja, i ništa nisam uradio protiv naroda i države. Ovako ćemo da imamo ruševinu. Ja nemam problem sa tim, preuzimam svu odgovornost. Imam apsolutnu odgovornost i čekam da podignu optužnicu protiv mene, svima ću da dam pomilovanje, samo ću ja da preuzmem odgovornost. Kažu da sam kritikovao ove dve žene iz Zavoda za zaštitu spomenika, jesam. Za mene je veoma važno - ja sam takav kao čovek i predsednik republike. Ja se ne dodvoravam nikome. Jedino gde su ovi moji pogrešili, ne razumem zašto nisu odmah išli na leks specijalis. Ponosim se svim što sam radio. Podrška za Beograd na vodi bila je 27 posto, sada je 76 posto ljudi. Hrabri ljudi moraju da se suočavaju sa kibicerima - naveo je Vučić.

Foto: Printscreen/BlicTV

