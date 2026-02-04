"DA ČUJEMO ŠTA MISLI" Vulin: Da li je generalni sekretar NATO pakta konačno obavešten o formiranju novog vojnog saveza na Balkanu?

ALEKSANDAR Vulin oglasio se povodom sastanka predstavnika Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova u vezi sa mogućnostima unapređenja zajedničke saradnje u oblasti odbrambenih sposobnosti, saradnje odbrambenih industrija potpisnica i o daljim koracima za sprovođenje Deklaracije.

Foto: Printskrin

- Hrvatska, Albanija i tzv. Kosovo su nastavile da jačaju svoj vojni antisrpski savez. Mlaka papirna reakcija našeg Ministarstva spoljnih poslova povodom ustaškog okupljanja u Zagrebu morala bi prerasti u konkretne mere naše države koje bi vojne predstavnike Hrvatske i Albanije učinilo personama non grata, a njihove privredne i diplomatske aktivnosti stavile pod posebnu pažnju naših službi baš kao što bi oficiru za vezu sa tzv. Kosovom moralo biti uskraćeno gostoprimstvo. Naša saopštenja koja ne prate konkretne akcije neće odvratiti druge zemlje da se pridruže savezu za obuzdavanje Srbije a naše ćutanje se tumači kao slabost i odustajanje od borbe za Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku. Nego, da li je generalni sekretar NATO pakta konačno obavešten o formiranju novog vojnog saveza na Balkanu? Ako nije neka ga naši organi obaveste pa da čujemo šta i on misli - poručio je Vulin.