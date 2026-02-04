Politika

"DA ČUJEMO ŠTA MISLI" Vulin: Da li je generalni sekretar NATO pakta konačno obavešten o formiranju novog vojnog saveza na Balkanu?

В. Н.

04. 02. 2026. u 09:01

ALEKSANDAR Vulin oglasio se povodom sastanka predstavnika Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova u vezi sa mogućnostima unapređenja zajedničke saradnje u oblasti odbrambenih sposobnosti, saradnje odbrambenih industrija potpisnica i o daljim koracima za sprovođenje Deklaracije.

ДА ЧУЈЕМО ШТА МИСЛИ Вулин: Да ли је генерални секретар НАТО пакта коначно обавештен о формирању новог војног савеза на Балкану?

Foto: Printskrin

- Hrvatska,  Albanija i tzv. Kosovo su nastavile da jačaju svoj vojni antisrpski savez. Mlaka papirna reakcija našeg Ministarstva spoljnih poslova povodom ustaškog okupljanja u Zagrebu morala bi prerasti u konkretne mere naše države koje bi vojne predstavnike Hrvatske i Albanije učinilo personama non grata, a njihove privredne i diplomatske aktivnosti stavile pod posebnu pažnju naših službi baš kao što bi oficiru za vezu sa tzv. Kosovom moralo biti uskraćeno gostoprimstvo. Naša saopštenja koja ne prate konkretne akcije neće odvratiti druge zemlje da se pridruže savezu za obuzdavanje Srbije a naše ćutanje se tumači kao slabost i odustajanje od borbe za Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku. Nego, da li je generalni sekretar NATO pakta konačno obavešten o formiranju novog vojnog saveza na Balkanu? Ako nije neka ga naši organi obaveste pa da čujemo šta i on misli - poručio je Vulin.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!
Fudbal

0 7

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.

03. 02. 2026. u 19:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VAŽNO DA GRAĐANI VIDE DA SE NIŠTA NE KRIJE Brnabićeva: Birački spisak najažurniji do sada
Politika

0 6

VAŽNO DA GRAĐANI VIDE DA SE NIŠTA NE KRIJE Brnabićeva: Birački spisak najažurniji do sada

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je, pred početak prve sednice Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, da je važno da građani vide da birački spisak nije problem i da vlast nema šta da krije i istakla da je zahvaljujući svemu što je urađeno u poslednjih 12 godina birački spisak lako proverljiv i najažurniji do sada.

04. 02. 2026. u 10:10

Politika
Tenis
Fudbal
PRAZNIČNA ČAROLIJA ZA „DECU U SRCU“: Paketići Fondacije Mozzart stigli u Aranđelovac

PRAZNIČNA ČAROLIJA ZA „DECU U SRCU“: Paketići Fondacije Mozzart stigli u Aranđelovac