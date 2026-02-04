PRELAZE NA CRNE SVINJE: Zašto je došlo do ove promene u proizvodnji mesa?

KINESKI uzgajivači sve se više okreću uzgoju rase crnih svinja, jer je potražnja za ovom vrstom mesa poslednjih godina u porastu, prenosi Rojters.

Rastuća srednja klasa u Kini više se ne zadovoljava svinjskim mesom iz zapadnog uvoza i sve češće zahteva kvalitetnije, domaće proizvode, navodi agencija. Uprkos činjenici da je meso crnih svinja i do četiri puta skuplje od obične svinjetine, potražnja za njim nastavlja da raste.

Kineski proizvođači suočeni su prethodnih godina sa padom cena svinjetine, a uzgoj crnih svinja trenutno predstavlja jedini profitabilni segment u toj industriji. Prošle godine Kina, kao najveći svetski proizvođač svinjskog mesa, iskoristila je oko 720 miliona svinja.

U poslednjem kvartalu 2025. godine proizvedeno je 15,7 miliona metričkih tona svinjetine, što predstavlja najveću količinu još od 2018. godine. Međutim, obim proizvodnje postao je prepreka za profitabilnost, jer cene svinjetine godinama opadaju usled slabe potražnje, stagnacije ekonomije i promena u potrošačkim navikama, navodi Rojters.

U decembru prošle godine cene svinjetine pale su za 14,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Prekomerni proizvodni kapaciteti, delimično izazvani reakcijom vlade na izbijanje afričke svinjske kuge 2018. godine, dodatno su opteretili industriju i doveli do pada profita.

Veliki kineski proizvođač svinjetine Ven Fudstaf grup saopštio je u januaru da je njihov neto profit u 2025. godini pao za 40,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

- Uzgoj crnih svinja je jedini izlaz za proizvođače, posebno za male i srednje farme koje su pod snažnim pritiskom pada cena bele svinjetine - izjavio je direktor Kineskog udruženja za veterinarsku medicinu Gao Ćinksjue. - Kao primer navodi se grad Tajdžou, gde je ukupan broj crnih svinja porastao sa 10.000 u 2024. godini na 30.000 prošle godine, dok se lokalni uzgajivači nadaju da će stado dostići 100.000 grla do 2027. godine.

Vodeći kineski proizvođači svinjetine takođe povećavaju udeo uzgoja crnih svinja. Grupacija Ven Fudstaf saopštila je investitorima u novembru da ima cilj da do 2027. godine postane najveći proizvođač crne svinjetine u Kini.

Jedan od giganata u ovoj industriji, kompanija Nju Houp, navela je prošle jeseni da planira proširenje proizvodnje na više od 150.000 crnih svinja. Analitičari očekuju da će broj crnih svinja porasti za oko 50 odsto, na između 30 i 32 miliona grla u periodu od 2024. do 2026. godine, što bi činilo približno pet odsto ukupnog broja svinja u Kini, prenosi Rojters.

