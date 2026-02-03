LEGENDARNI HRVAT JE ZGROŽEN! Evo kako je reagovao nakon ustaških orgija u Zagrebu

BRUKA i sramota! Slika kojih je Zagreb poslao u Evropi sa dočeka bronzanih rukometaša stidi se i njihov najveći mag u ovom sportu Lino Červar.

FOTO: Tanjug/AP

Bivši hrvatski selektor Lino Červar kaže da to nije trebalo da se desi nakon velikog uspeha na Evropskom prvenstvu.

- Smatram da do ovoga svega nije trebalo doći. Sećam se da sam 2020. kad smo osvojili evropsko srebro u Švedskoj, govorio na dočeku reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića. Tom prilikom sam istaknuo dve stvari, a prva je bila da politika nije borba za moć, nego veština pomirenja ljudi, jer smo zajedno puno jači nego pojedinačno. Druga stvar koju sam rekao jest da roditelji u ovim nestabilnim i teškim vremenima moraju pomagati svojoj deci, kao što bi i deca do kraja života trebala biti zahvalna roditeljima. To su poruke za koje smatram da bi i sada trebalo da dominiraju, u tom slučaju ne bismo imali ovakve nesporazume kakve imamo - rekao je Červar koji sa Hrvatskom ima olimpijsko, svetsko zlato i dva srebra sa Mundijala, ako i tri sa Evropskih prvenstava.

Foto arhiva VN

Podsećana radi, hrvatski rukometaši su dočekani u Zagrebu na Trgu bana Jelačića, a njihova želja je bila da peva ozloglašeni srbomrzac Marko Perković Tompson, koji je pevač poznat po proustaškim pesmama, uzvikivanju pozdrava "Za dom spremni"...

Grad Zagreb nije hteo da im izađe u susret željama rukometaša, pa su onda oni otkazali doček, ali je reagovala Vlada Hrvatske, pa su u Zagrebu viđene skandalozne scene, polse dočeka na aerodromu. A onda još veći na Trgu bana Jelačića.