EVROPSKA HRVATSKA VRATILA SE USTAŠKIM KORENIMA: U povratničkim selima "Srbe na vrbe", u centru Zagreba "za dom spremni" - Sve u istom danu

NA ULAZU u srpsko selo Glušci u opštini Metković u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskoj ponovo su ispisani uvredljivi grafiti sa porukama "Srbe na vrbe" i ustaškim simbolima.

Foto: YoutubePrintscreen/RTL

Meštani su natpise primetili sinoć, ali slučaj nisu prijavljivali policiji jer kažu da nisu otkriveni ni počinioci ranijih sličnih nedela, prenela je RTRS.

Grafiti sa porukama "Ubij Srbina" i ustaškim pozdravom "Za dom spremni" ispisani su na ulazu u Glušce i u septembru prošle godine.

Bilo je to pred samo obeležavanje godišnjice stradanja srpskog stanovništva iz Glušaca 1944. godine kada je 93 meštana, među kojima su bile i žene i deca, odvedeni u ustaški logor smrti Jasenovac. U Glušcima sada živi četrdesetak meštana i to je jedino selo sa isključivo srpskim stanovništvom na jugu Hrvatske.

Novi ustaški dernek na dočeku rukometaša

Ustaški grafiti u retkim srpskim povratničkim selima nisu najveći napor u dokazivanju svoje okorele ustaške ideologije koji su Hrvati juče preduzeli.

Naime, hrvatska rukometna reprezentacija, u organizaciji Vlade Hrvatske, na Trgu Bana Josipa Jelačića, proslavila je juče medalju osvojenu na Evropskom prvenstvu. Organizacija događaja protekla je u kontroverznom tonu oko učešća Marka Perkovića Tompsona, pevača koji kroz pesme koketira sa ustaškim stavovima.

Rukometaši su na Trg stigli oko 19 časova, a tokom TV uključenja pevali su Tompsonove pesme.

Na proslavi kojoj je prisustvovalo nekoliko hiljadi ljudi, uočljive su bile ustaške parole i zastave iz vremena NDH (Nezavisne države Hrvatske) sa prvim belim poljem na zastavi, ali u zastave HOS-a.

HOS (Hrvatske odbrambene snage) je paravojna formacija u Hrvatskoj nastala početkom 1991. godine, a negovala je radikalno nacionalističku ideologiju i otvoreno se pozivala na nasleđe ustaškog pokreta iz Drugog svetskog rata.

Posle predstavljanje rukometne reprezentacije, na binu je izašao Tompson i otpevao "hrvatske ruže".

Podsetimo, deo teksta ratnohuškačke pesme glasi ovako:

"Ako ne znaš šta je bilo nek' ti kaže Lika

Pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika

Pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika

Ako ne znaš milo moje, upitaj heroje

Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara

I Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara

Je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala

To upitaj milo moje putem do Mostara"

Pesma Tompsona je inače zabranjena na minulom Evropskom prvenstvu, nakon što je je jednom puštena u dvorani. Oko toga se oglasila Evropska rukometna federacija (EHF):

– Ova pesma nije bila uključena u originalnu plejlistu za utakmicu. Sve pesme na plejlistama za sva mesta su pregledali zabavni tim i EHF pre Evropskog prvenstva. Na dan utakmice, hrvatska delegacija je nekoliko puta tražila da se pesma pusti i zahtev je svaki put odbijen. Činjenica da je pesma na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi. Pesma uopšte ne predstavlja vrednosti koje ovo prvenstvo predstavlja.

Plenković aminovao Ovako je Vlada Hrvatske obrazložila Tompsona i proslavu u Zagrebu: - Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim da organizuje primeren doček rukometaša u Zagrebu. Stoga je na jutrošnjoj telefonskoj sednici Vlada donela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za bronzane rukometaše, u saradnji sa Hrvatskim rukometnim savezom. Doček će se održati u ponedeljak, 2. februara 2026. godine, s početkom u 18.00 časova, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu - piše, između ostalog, u saopštenju Vlade Hrvatske.

Divljalo se i na aerodromu

Hrvatski rukometaši su juče u 3 ujutro sleteli na aerodrom u Zagrebu, gde su ih dočekali brojni navijači pjevajući Thompsonove pesme.

Uz navijače tamo su i ministar sporta Tonči Glavina, kao i Stipo Mlinarić, poslanik Domovinskog pokreta!

Thompson s našim herojima u slavlju preko videopoziva u svlačionici.



Naši rukometaši ga žele, narod ga želi, ali Savez predvođen Gobcem muti s Tomaševićem. Dosta HDZ-ovske i možemovske kuhinje. Već ste jednom po nalogu Plenkovića i Bandića isključivali razglas!



#rukomet… pic.twitter.com/QFrLfTPvtH — Miro Bulj (@MiroBulj) February 1, 2026

Ustaštvo je time, ali i odlukom vlade Hrvatske da organizuje doček postalo i zvanična ideologija evropske Hrvatske.

Pogledajte ludilo sa zagrebačkog aerodroma:

Vlada preuzela organizaciju ustaškog cirkusa

Hrvatska Vlada je u ponedeljak na telefonskoj sednici odlučila da preuzme organizaciju dočeka rukometne reprezentacije, uz pesme Marka Perkovića Tompsona, a čiji nastup je na javnim površinama u svojoj nadležnosti zabranila gradska vlast krajem prošle godine.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je da je odluka o dočeku hrvatskih rukometaša u organizaciji Vlade na zagrebačkom Trgu bana Jelačića neustavan, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove.

Hrvatski rukometni savez prethodno je otkazao dogovoreni doček u organizaciji Grada Zagreba, jer gradska vlast nije udovoljila zahtevu rukometaša da na njemu nastupi Tompson kome su zbog ustaškog pozdrava "Za dom spremni" zabranjeni nastupi u Zagrebu.

Beograd se oglasio posle dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu uz Tompsona Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izrazilo je ozbiljnu zabrinutost povodom novih i sve učestalijih pojava isticanja simbola i poruka povezanih sa ideologijom iz perioda Drugog svetskog rata, kao i anti-srpskih grafita, koji su u poslednje vreme zabeleženi u Hrvatskoj, uključujući i grad Zagreb. Ta ideologija prouzrokovala je masovna stradanja srpskog, romskog i jevrejskog naroda, navelo je ministarstvo koje se oglasilo nakon što je sinoć Vlada Hrvatske organizovala doček hrvatskih rukometaša na trgu Bana Jelačića u Zagrebu, na kojem je nastupio hrvatski pevač Marko Perković Tompson koji u svojim pesmama propagira ustaštvo, dok su u publici mogle da se vide zastave sa prvim belim poljem na šahovnici i šalovi s ustaškim pozdravom "Za dom spremni".

Javne manifestacije i okupljanja ne bi trebalo da postanu poligon za isticanje poruka mržnje, istorijskog revizionizma i netrpeljivosti, već prilika za promovisanje međusobnog poštovanja i tolerancije, saopšteno je iz srpskog Ministarstva. "Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije veruje da se trajna stabilnost i međusobno poverenje u regionu mogu graditi isključivo kroz otvoren i odgovoran dijalog, uzajamno uvažavanje i pažljiv odnos prema složenim stranicama zajedničke istorije, te da Republika Hrvatska, kao država članica Evropske unije, treba da ima značajnu ulogu u promovisanju ovih principa i u doprinosu atmosferi razumevanja, tolerancije i unapređenja dobrosusedskih odnosa'', navodi se u saopštenju.