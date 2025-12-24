Ekonomija

ZA DVA METRA ŠIRI OD OSTALIH U SRBIJI: Danas otvaranje deonice Moravskog koridora - Prvog digitalnog koridora u Srbiji (VIDEO)

В.Н.

24. 12. 2025. u 07:37

DEONICA na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka banja" - petlja "Vrba" biće otvorena danas, a ceremoniji otvaranja prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ceremonija otvaranje deonice Moravskog koridora biće održana u 11 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ЗА ДВА МЕТРА ШИРИ ОД ОСТАЛИХ У СРБИЈИ: Данас отварање деонице Моравског коридора - Првог дигиталног коридора у Србији (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Instagram

Otvara se deonica auto-puta (E-761) Pojate-Preljina od Vrnjačke Banje do petlje Vrba u dužini oko 14 kilometara (13,78 km), što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta.

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug. Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, što će obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja, kažu u Koridorima Srbije.

Predsednik Vučić sinoć je na svom zvaničnom Instagram profilu objavio snimak na kojem se vidi kako deonica koja će danas biti otvorena izgleda:

Koridor došao do ulaska u Kraljevo

Moravski koridor je i prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Puštanjem u saobraćaj deonice Vrnjačka Banja - Vrba, Moravski koridor je došao do ulaska u Kraljevo. Vreme putovanja od Beograda do Vrbe, preko Pojata, sada će biti dva sata i 10 minuta, a nakon otvaranja ostatka Moravskog koridora, preko Čačka će se do Vrbe stizati za sat i 30 minuta.

U aprilu 2023. godine puštena je u saobraćaj deonica od Pojata do Makrešana, u decembru 2023. deonica od Makrešana do Kruševca (Koševi), a u decembru 2024. godine deonica od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje.

Prema podacima Koridora Srbije, na deonici Vrnjačka Banja - Vrba (petlja Vrnjačka Banja - petlja Vrba), dužine 14 km izgrađena je denivelisana raskrsnica Vrba, koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim državnim putevima IB reda 23 (Kruševac-Kraljevo) i IB reda 24 (Kraljevo- Kragujevac). Izgrađena je i pristupna saobraćajnica koja saobraćajno povezuje i ova dva magistralna puta koji ranije nisu bili povezani, a u okviru nje izgrađen je i novi most preko Zapadne Morave dužine 361 metar. Izgrađeno je 19 mostova, osam pločastih propusta i dva nadvožnjaka.

Takođe, na ovom delu auto-puta izgrađena je obaloutvrda (Objekat 11) ukupne dužine 716,7 m, kao i 7,05 km lokalnih puteva. U okviru projekta izgradnje Moravskog koridora izvode se i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava u dužini oko 60 km, čime se auto-put štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja.

Koridori Srbije su u oktobru 2025. u rad pustili i denivelisanu raskrsnicu Koševi, koja se nalazi na prethodno otvorenoj deonici Kruševac (Koševi) - Vrnjačka Banja. Ova denivelisana raskrsnica predstavlja vezu Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, ali i vezu sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema ski-centru Kopaonik, što je znatno skratilo vreme putovanja od početka ove ski-sezone. Uporedo sa izgradnjom ove deonice, izvode se radovi na ostatku projekta, odnosno od Vrbe do Preljine, u dužini od oko 40 km.

Novi auto-put značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi i predstavlja ogromnu šansu za domaću privredu i industriju. Dobrobit izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka, kažu u Koridorima Srbije. Izvođač radova je američko - turski konzorcijum "Bechtel-Enka".

