"AKO DO PETKA NE DOBIJEMO UGOVOR SA RUSIMA..." Vučić o situaciji sa gasom

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, nakon čega se obratio novinarima. Predsednik se dotakao i novog gasnog aranžmana.

Foto: Tanjug

- Mi oko gasa nemamo ugovor, ukoliko do petka ne dobijemo ugovor o gasu sa Rusijom, od ponedeljka pokrećemo pregovore i tražićemo gas na nekoj drugoj strani. Novac smo obezbedili i rešićemo - naveo je Vučić.

Foto Novosti

Dodao je da ljudi ni zbog ovoga ne treba da brinu.