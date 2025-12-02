"AKO DO PETKA NE DOBIJEMO UGOVOR SA RUSIMA..." Vučić o situaciji sa gasom
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, nakon čega se obratio novinarima. Predsednik se dotakao i novog gasnog aranžmana.
- Mi oko gasa nemamo ugovor, ukoliko do petka ne dobijemo ugovor o gasu sa Rusijom, od ponedeljka pokrećemo pregovore i tražićemo gas na nekoj drugoj strani. Novac smo obezbedili i rešićemo - naveo je Vučić.
Dodao je da ljudi ni zbog ovoga ne treba da brinu.
Preporučujemo
RAFINERIJA PRESTAJE SA RADOM: Predsednik objasnio - Šta su posledice?
02. 12. 2025. u 11:53
JOŠ NISMO DOBILI ODGOVOR OD SAD: Vučić oko situacije sa NIS
02. 12. 2025. u 11:37
VUČIĆ O NIS-U: Dali smo dozvolu za zatvaranje Rafinerije - rezerve su pune (VIDEO)
02. 12. 2025. u 10:45 >> 10:55
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)