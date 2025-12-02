Ekonomija

"AKO DO PETKA NE DOBIJEMO UGOVOR SA RUSIMA..." Vučić o situaciji sa gasom

В.Н.

02. 12. 2025. u 11:58

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, nakon čega se obratio novinarima. Predsednik se dotakao i novog gasnog aranžmana.

АКО ДО ПЕТКА НЕ ДОБИЈЕМО УГОВОР СА РУСИМА... Вучић о ситуацији са гасом

Foto: Tanjug

- Mi oko gasa nemamo ugovor, ukoliko do petka ne dobijemo ugovor o gasu sa Rusijom, od ponedeljka pokrećemo pregovore i tražićemo gas na nekoj drugoj strani. Novac smo obezbedili i rešićemo - naveo je Vučić. 

Foto Novosti

Dodao je da ljudi ni zbog ovoga ne treba da brinu. 

